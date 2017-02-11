自由廣場》一例一休更過勞

◎ 邊立中

一例一休上路後，對於醫療院所內護理人員是否有解決過勞的問題呢？這個答案或許會讓政府官員很難接受。

自從一例一休上路，醫療院所感嘆經營人事成本上升以外，更要想辦法開源節流。某些醫療院所發現給護理人員加班費會造成加班費用的暴增，所以對於臨床輪班的護理人員則採取了取消包班（包班夜班費比較多），走回老路花花班的排班方式，讓許多臨床護理人員又要面對白班、小夜班、大夜班班表，生活作息不正常而影響健康；也有醫療院所讓不同屬性單位的護理人員支援、輪調、受訓（美其名是受訓，實際上是支援），強迫假期多的放假去銷假以節省成本。但是此會讓護理人員面對不熟悉屬性、疾病的患者，容易造成護理人員本身的心理壓力以外，也因為對科別的不熟悉，造成醫療疏失與醫療糾紛，到時候要負擔更多的經營成本與費用。甚至還有醫院要求護理人員先刷卡下班，再回到單位繼續做沒完成的工作，以規避勞檢。

一例一休政策美意是希望工作者能降低工時，達到工作─生活平衡與健康，目前臨床護理人員未蒙其利先受其害（人力補不齊、工作做不完）；若一例一休政策反倒造成護理人員更辛苦、過勞，受害的不僅是臨床的護理人員，病患的健康與照護品質更是令人堪憂。

（作者為護理人員，耕莘健康管理專科學校助理教授）