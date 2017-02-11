自由廣場》生技產業 政治犧牲品

◎ 楊國宙

中裕的愛滋病新藥TMB-355二○一六年底解盲成功，預計二○一七年第一季送件，拚第三季取得藥證，搶攻美國約九十億美元愛滋（HIV/AIDS）藥物市場。在二○一二大選時，差點被政客口水淹沒的中裕（宇昌），挺過了多年來的煎熬與外界的質疑，往新藥上市又進了一步！

可嘆台灣生技產業，縱然有國際頂尖的科學家，卻一再受到刻意的影響與打壓。宇昌殷鑑不遠，台灣又有浩鼎一案，在年初起訴翁前院長、張念慈等，將再次引起產學研合作的惶恐，吾今年已八十四歲、五十年的製藥經驗，絕不能再沉默，讓好不容易建立起來的藥業發展環境，再次遭到摧毀。

翁啟惠前院長，在美國即投入研發醣分子合成及醣蛋白，成就享譽國際，二○一四年拿下以色列第一大獎沃爾夫獎「Wolf Prize」。二○○○年受時任中研院院長李遠哲邀請，返台主持中研院「化學多醣體研究室」，繼續擴大、深入研發。

大家都知道，Optimer是一九九八年翁院長在美與張念慈一齊創立，二○○二年Optimer在台設子公司浩鼎，更在二○○七及二○一一年先後出資與中研院進行產學合作及共同執行國家型計畫。浩鼎與中研院多醣體研究一直是研發同一個領域、不同層次，同樣接受發明人翁啟惠的指導。當中研院於二○一二年八月卅一日上網公告徵求技術授權時，當然只有浩鼎有用而去應徵，那還有什麼私相授受的問題。事實上，根本就應該設限才對，否則就怕有心人故意介入取得後「放在抽屜」，故意妨礙技術發展，畢竟這類惡性競爭在醫藥界不勝枚舉。

在長時間的研發過程中，醣合成與疫苗流程需要不同的管控，而浩鼎成立Multi center不到五年時間完成跨國五十個醫院enrollment三四九人的試驗完成分析，有CRO日本e-trial和台灣晉加公司團隊的合作。而解盲結果，就疫苗角度來看超過八成病人有免疫反應，顯示結果已經算非常成功，這次的試驗結果還顯示乳癌治療疫苗副作用少，跟人種也沒有直接關係，代表未來可以作用的對象廣。

每一次臨床試驗進行，都須取得各國藥政單位的許可，才能開始進行人體試驗，台灣TFDA藥政單位或CDE也都非常清楚並核准給予文號，可惜浩鼎案發後，卻沒有挺身說明在整個臨床試驗流程中的相關程序、讓各界都能清楚；導致事件一再遭扭曲，甚至炒作為中研院院長涉貪轉移焦點到股票，著實令人遺憾。

台灣製藥產業半世紀來，從GMP、cGMP到PIC/S，業界雖拚命一再努力，但家數已經從上千家現在不到百家，台灣藥廠規模小，自主的研發能力或能提供R&D的費用非常有限，因此與學研單位共同開發、研究，讓更多好的技術走出實驗室。

借鏡日本為了迎頭趕上歐美大藥企，日相安倍晉三設立之開發法人日本醫療研究開發機構（AMED），充分支持並督促武田藥品工業、塩野義製藥、大日本住友製藥、小野藥品工業、田邊三菱製藥等五社合作共同研發能到達腦部、認知症治療新藥，而大阪商工會議所更提供收集約七百件大學的研究資料，這次五社合作研究，AMED就負擔其中五十％，其產學間的積極合作與政府支持的魄力由此可見。

台灣經歷十多年發展，好不容易辛苦營造了環境，卻屢遭波折影響，加上媒體在不了解生技的情況下，妄以第四權、知的權利渲染，造成更多扭曲，雪上加霜。而眼下政府主導生技產業的首長，又非生技專業領域背景，產業的透明度與政策主張貫徹落實也是一大挑戰。蔡總統歷經過宇昌案應該比誰更加了解，著實期待政府與蔡總統莫忘發展生物科技產業的初衷，盡力協助打造出台灣生醫企業成功典範，針對翁前院長也能給一合理及公正的解釋，勿讓生技產業成為政治犧牲品，讓國外學有成就專家，能夠重拾信心將資金、技術引進回台，讓台灣有揚眉吐氣的機會！

（作者為前製藥公會理事長，社團法人國家生技醫療產業策進會義工）