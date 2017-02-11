自由廣場》附隨組織 附隨人員

◎ 鄭正博

黨國有多重意義的「附隨」，中投、欣裕台是比較直接的附隨，而救國團、婦聯會等，就屬於比較廣義的附隨。至於常聽到的有回算機制的「疑雲」，譬如馬英九擔任市長時，台北銀行這個大金雞母竟然被比較小的富邦吞併，就很令人懷疑有「回算機制」。而其他許多大型建設竟從放縱偷工減料到不收權利金等，如果不從暗藏回算機制去想，實在很難理解。這些其實都等於犧牲市庫，然後可能等譬如選舉時，這些「附隨」的得利者就會有後謝來回饋黨庫，不都等於變相地讓國庫通黨庫？但法院是國民黨開的─那是我早在許水德講這句「名言」之前，於學校的行政會報裡就聽當時的雄中校長講過了，顯然是黨國的共識，都知道運用黨國一體的體制如何上下其手。

至於人員的附隨，許多老兵被拉伕進來，屬於可憐的「附隨」就不說了。想到我當年進師大教育系，註冊時就被邀入黨，說有多少利益，我雖因「家教」，早知黨國的底細，斷了第一次的附隨，但此後不肯入黨的後果卻一輩子老被「略施薄懲」，雖然不感覺困擾，卻也能感受別人願意附隨的「苦衷」。所以如今遇上年金改革，就發現許多我認識的人，果然都變成很好的捍衛者，起來反抗新政府的「轉型正義」，不也算獲得回算機制了嗎？但他們有多少人能反省，這許多保障其實都不是正常體制下該有的契約意義，不能單以「信賴保護原則」解釋的。

我們的教育界，如今在還有許多年輕人就業困難下，學校許多老師考上後學識水準和工作態度，甚至有些被評價為還不如某些拚過嚴格考試的低階職員，但他們卻因黨國觀念的餘緒而受到保障，連許多不適任教師也因此「受惠」，這不是也因早期把教育人員當「附隨人員」看待，而如今還帶有的特權嗎？幾十年來難道只有台北市的蕭曉玲老師才是唯一不適任的嗎？不就具體顯示這種附隨性質嗎？年金改革的困境，希望這也可以是一個突破口。

（作者為退休教師）