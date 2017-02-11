社論》何不接台灣地氣？

主席選舉現場，黨內頻頻互打，但劇情跟台灣社會宛如平行時空。不論高舉甚麼招牌，幾個候選人仍脫離不了失敗的總路線。國民黨輸到脫褲子，還在呼應一中原則、謀求統一，將把該黨推向懸崖或跨越斷層？主流民意要維持獨立現狀，追求正常國家，國民黨還在一中流沙自得其樂。這個政黨都完全在野了，逐鹿黨主席者到底是打甚麼算盤？國民黨的廣大基層，除了被不同陣營動員納編，對所屬政黨何去何從似不關心，難道依舊認為主席選舉是高層的遊戲，基層只配聽令行事？

這場選舉，有人稱「黃復興系統顯然扮演關鍵角色」，於是競相高舉背離主流民意的旗幟，國民黨內與民間社會的鴻溝可想而知。不只於此，有中常委稱，國民黨是護家的政黨，黨中央應該要有立場，開除支持婚姻平權的立委。此一立法爭議見仁見智，但利用民意分歧撈取選票，則未必能夠如願，因為台灣社會多元包容，選民基本上較少以單一議題決定投票意向，反而是以議題組合作出綜合考量。支持婚姻平權者，應該也有國民黨支持者；護家者，未必反對轉型正義、追討黨產、年金改革。單一化思考，對內肅清多元聲音，對外展示封閉心態，其對國民黨的利弊得失，或許跟中常委想的不一樣。

國民黨版圖銳減，不是某些支持婚姻平權的同志造成的，也不是更多不遵守一夫一妻制的同志造成的，護家不護家不是問題，關鍵在於國民黨不護國；不護國，才是黨國云亡的罪魁禍首。不護國，國民黨長期執政，只顧小集團、大財團的身家利益，不顧所有黨員同志的福祉，老兵淪為族群動員的工具，遑論廣大民眾的安居樂業，甚且國家主權也拿來同屬一中。姑且不論，黨國體制下龐大黨產加特許事業，扭曲變形的黨國資本主義，猶如台灣的吸血蟲。馬英九執政八年，領導國民黨要人與商界扈從，打造跨海政商利益共同體，肥了他們的身家，瘦了我們的國家，導致台灣經濟罹患衰退慢性病。

今天，民進黨執政起步，改革進步議題自亂陣腳，意外引發反作用力；活絡產業經濟，改善就業所得，迄未展現有感政績；北京持續施壓，兩岸交流冰凍。國民黨隔岸觀火樂見其敗，且援引不滿情緒為反改革進步的助力；主席之爭互不相讓，彷彿各方人馬看到重新執政的海市蜃樓。民主競爭，政權輪替，本屬兵家常事，但國民黨連戰連敗，仍抗拒向主流民意修正，面對台灣經濟衰退慢性病還是飲鴆止渴的中國藥方，如何吸引不久前才狠狠教訓國民黨的公民力量？草根無法向上成長，老面孔、湯跟藥都沒換，人頭黨員，黑影幢幢，在政治場域更有主人自覺的選民，哪提得起胃口？

黨內結構，社會結構，兩者的接近程度，決定了政黨的興衰。民進黨執政不順，國民黨亦無起色，不僅是頭上的「中國」緊箍咒所致，同樣致命的是黨國威權陰魂不散。此所以，競逐黨主席連自稱本土者，依舊念念不忘九二共識，明顯疏離社會實際。無法由下而上體察民之所欲，只想叫賣外來的核心價值，當今恐怕連黨內基層都號召不了！台灣是民主國家，沒有人可以鐵口直斷國民黨沒有前途，只不過，那個憧憬只能在貼近民意的窗口才看得到。遠離民意，對撞民意，不論誰當黨主席，恐怕只能陪該黨走向懸崖的最後一哩路。

就此而論，民進黨完全執政，實踐民意推動轉型正義工程，雖然被國民黨要人視為追殺，實際上卻是以外力協助百年老店脫胎換骨。國民黨不改外來本色，徒然送給民進黨不勞而獲的「相罵本」，沉重包袱何必薪火相傳呢？不談意識形態，國民黨至少要真正民主化，才有救贖的機會，否則早晚會邊緣化。而且，國民黨轉骨成為民主政黨，黨內結構反映社會結構，也將促使選民以正常尺度檢驗民進黨，此乃國內各政黨公平競爭的新起點。這場主席選舉，最後誰笑傲江湖，已非社會關心的焦點，反倒是更多的人更加看透，除非國民黨徹底改造，世代交替，接上台灣地氣，否則，主席走馬燈，終究是一場遊戲一場夢。