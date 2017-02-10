自由廣場》莫為大學犧牲高中

◎ 周玉娟

在高中端訴求「教完後招」大學考招方案後，有將近七成支持民調，家中有就讀國高中小孩受訪者，贊同比率更高達近八成，政府不能忽視這些教改現場由下而上的心聲，大學端也不能以先搶先篩先贏、暑假辦理困難等唯我心態，犧牲高中完整學程和多元學習。

甄選入學方案實施至今已二十三年，高中教育現場亂象不斷，寒假學測、暑假指考兩次考招方式，雖然改掉一試定終身弊端，卻換來高三上學期請長假拚學測，高三下學期請長假奔波面試複試或補習班衝刺。

現在配合課綱修訂的大學考招新方案，各方意見分歧，然大方向都傾向新學測（Ｘ）考國英數、加深加廣學科（Ｙ）和學習歷程（Ｐ），只是執行時間和細節內容沒有共識；但站在考生和家長立場來看，若寒假新學測考科失常失分，將喪失現行版本還可再拚第二次機會的指考，那不是又回到一試定生死局面嗎？既是如此，何不將新學測時間挪到五月中進行，讓高中師生能安心完成三年學習階段再面對大學考招。

有大學校長表示，「完整學三年的成績，並不會比較好…如果改成全部都要考，更加重學生壓力…暑假找委員確實不容易，大學端行政作業程序也有現實問題…」筆者並不認同。

首先，高中是三年學制，如果兩年學力即可被接受，又何須強留浪費第三年在校學習？教育重在學習過程認知成長，不是只看成績數字漂亮與否。其次，不管現行或新型學測，考生對錄取與否的不確定性壓力都沒有減少，加深加廣學科不能放棄是保守態度必然作法。至於以大學端立場思考的委員難聘和行政作業困難，實在讓高中端和考生們情何以堪，現行的申請入學甄選複試時間，也是囿於需配合教授時間和學校教室空間而嚴重撞期（今年排定四月初同時間校系數占比近五成），造成考生不得不放棄複試機會，大學科系歷年來申請招不滿甚至還有掛零現象。

新課綱精神內涵在於「加深加廣、多元選修」，就不能讓「考招」將學習歷程攔腰一刀切，「完全申請入學」是翻轉考試引導教學的教改目標，現在很多研究所考招採用書面審查專才選用取代傳統筆試有逐年增加趨勢，高中端和大學端要一起努力的是如何落實正常教學、維護基本學力、協助高中完整學習和務實面對學習檔案，才能減輕高中端考試升學壓力和媒合大學端適性選才。

（作者從事文教工作）