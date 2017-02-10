自由廣場》文化資產自自燃燃

◎ 蕭文杰

去年十一月，文化部長鄭麗君鑑於上任後文化資產火災頻傳（平均每月一起），因此除了提出有形文化資產防災守護方案，也編列高額預算投入文資防災。無奈，僅不到三個月防災政策立即出現大孔破網，二月八日，竟然發生彰化縣定古蹟關帝廟大火，與新竹新豐鄉八十年老建築，「庭院深深」拍攝場景的徐榮鑑洋樓火災的單日兩場火災事件。

為何檢討多次，古蹟、歷史建築、老房子還是自自然然的燒了起來？歸究其原因，無論是中央或地方政府根本是紙上敷衍式行政文書，並沒有真正落實檢討與改進。

以彰化縣關帝廟火災為例，起火原因是隔壁進行鐵皮切除工程不慎引發火災，這個起火原因與三個月前台北市台電核能火力發電工程處，列冊文資因疑似菸蒂掉落於工程廢棄物，引起大火原因是接近的。相近案例還有六個月前台北市古蹟南菜園疑工人電焊引發火勢雷同。由這三個案例分析，短短六個月內幾乎是相同問題一錯再錯。

可見文化局等單位對於古蹟本體及周遭修繕、修復的工程管理淪為紙上作業，完全沒有落實監管，是這類火災發生原因，無獨有偶是數日前筆者經過新北投木構造車站重組工地，工人依舊大剌剌的在工地抽著香菸，也不見工程監管人員制止，所以文化資產若不自自然然燒起來那才是奇怪。

而古蹟防火，並不是只要做做研究案就能解決問題，以彰化為例，二○○七年就花錢請所謂的專家學者撰寫《彰化縣古蹟災害潛能總體檢計畫案》，可是這十年來彰化依舊發生數起文資火災，尤其古蹟鳳山寺火災還殷鑑不遠，餘溫尚在，只能說研究案若沒有落實執行，最後只是淪為少數專家學者賺取零用金的機會。

在此建議，文化資產（包含列冊及重要老房子）本體及周遭工程施工務必做好監督管理機制，同時也務必訓練管理人正確使用消防設施、定期演練，木構造文資安裝偵煙等防火系統。更重要的是必須加強人人愛護、喜愛文化資產的觀念，否則台灣文化資產每月一燒，不用多久就全數燒光殆盡了。

（作者為國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任助理教授）