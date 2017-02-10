自由廣場》公民力量新南向

◎ 林南興

「新南向政策」，讓許多人開始正視一向被台灣學界與一般大眾忽視的東南亞；但除了政府大力鼓勵的經貿合作外，台灣各界其實可在許多領域裡，在東南亞取得領導的地位，除了在經貿與科技等領域以外，還包括官方不方便提及的公民團體與非政府組織。

東南亞各國政治社會相對封閉，因此許多國家對於公民團體甚至非政府組織多採不鼓勵、甚至禁止、打壓之態度，但是台灣近年來各式各樣運動風起雲湧，從環保、婦女權利、原住民權利、動物權到同志平權；同時也有許多非政府組織協助東南亞移民融入台灣，以及與東南亞文化交流；這些都讓台灣成為眾多東南亞公民團體學習的對象；而在台灣的移民不但會把在台灣的商業模式複製到其母國，也會連帶將在台灣社會流行的想法思潮帶回其國家，影響當地的民意與想法。

過去當東南亞各國移民至歐美的第一二代回國，其與母國當地不同的想法往往被視為是歐美人特有的想法；但是當台灣這樣一個亞洲國家也能容忍甚至頌揚各式各樣的文化種族性別差異，推動各種平權運動時，對東南亞各國來說，這樣的影響與震撼巨大至極；而台灣本身發展的例子也鼓勵了當地的公民活動者，讓他們學習並參考如何在其國內推動各種社會改革，正如東南亞各國的反對黨非常喜歡來台灣取經，以學習台灣的反對黨如何在創黨卅年內就兩度拿下執政權，並且從去年開始還拿到國會多數。

因此，政府基於與東南亞各國政府之關係也許不便出面鼓勵支持這樣的發展，但是民間更應該積極推動相關交流，因為公民運動也許在短期內會造成社會的動盪，但是長期來看，卻能給所有人一個更自由公平的社會，而台灣可以是這股風潮在東南亞的領導者。

（作者為文字工作者）