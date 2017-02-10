自由廣場》完整學習 搞錯方向

◎ 楊宏基

報載：二五二位高中校長、教務主任連署，呼籲將大學申請作業延至七月，讓高中三年可以「完整學習」。筆者以為根本搞錯方向。

爭論點似乎在於，有大學教授認為部分高中畢業生程度沒有辦法順利銜接大學教育；而高中端則認為是高三下都在忙著學測、推甄，學生無心上課所造成的混亂。筆者想請教：若大學申請作業往後延，多出來的兩個月時間到底是學校教育進度？還是學生不停的大考、小考、模擬考？以大多數人共同經驗來思考，恐怕支持後者答案者居多！

而事實上真正的混亂在於進了大學之後才認清的學習困境。以中部某大學「中藥資源學系」為例，由於現行中藥劑師是由藥學系學生加修十六學分就可以執業，國家考試沒有中藥專技人員考試，致使花了四年念中藥的「本科系」學生沒有出路，請問進到這個學系的學生能不徬徨嗎？能專心精研在大學教育裡嗎？

最該檢討的是教育政策。要結合國家整體發展需要，精算出各類人才需要數量，制定考核舉才辦法，再依需求核定多少高等教育學校？多少專門技術學校？讓進了大學的孩子目標明確，自然能順利銜接、「完整學習」大學教育，而不是「由你玩四年」。

（作者為家長）