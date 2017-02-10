社論》面對川普新形勢的機會與挑戰

川普政府對中國的具體作為，上任百日之內應可逐漸明朗化。（美聯社）

美國總統川普上任以來，新人新政，對內不無爭議，對外政策逐步推出，國際間正密切注意其演變及衝擊。在他「美國優先」的原則下，壯大美國本身，對外著重雙邊甚於多邊關係，儘管受到國內政治制約，川普未必足以執行所有競選主張，全球戰後由美國所主導的時代及國際秩序將面臨改變，應可斷言。

對我國來說，與美國關係至關緊要，而川普的中國政策也勢必牽動我國，其中有挑戰，也有機會。川普政府對中國的具體作為，上任百日之內應可逐漸明朗化。其中最值得注意的，一是川普政府中主張對中國強硬的鷹派要員四處可見，他們也都認同理應善待台灣。同時，中國政策也是川普與其內閣立場一致的要項︰川普對中國以操控匯率等不公平經貿做法佔盡美國便宜的反感，眾所皆知；國防部長馬提斯與國務卿提勒森都公開批評中國在東亞興風作浪，讓鄰邦不安；商務部長羅斯更指中國是全球保護主義色彩最重的國家。

在此情境，川普上任後與十六個國家領袖直接通電話，獨漏中國領導人習近平，也就事出有因；有如白宮聲明所顯示，川普日昨曾致函習近平，但係對習祝賀其就任的禮儀性回函。另一方面，國際金融界大都認為，不等四月美國財政部匯率報告出爐，川普政府或在未來幾週內採取行動，對中國採懲罰性措施；雙方雖不致發生經貿大戰，小規模衝突難以避免。

面對川普所帶來的外交及經貿新形勢，我國須亟謀對策，善自把握。其中，增進我國與美國的關係，可為之事甚多。最基本的，有如提勒森近日所強調︰「台灣人民是美國的朋友，不應被當成交易籌碼，美國對台灣承諾既是法律的，也是道德誡命」。

從而，川普既稱呼蔡英文為「台灣總統」，我國駐美代表處也應積極正名為「台灣代表處」。正名之外，在川普友善台灣的團隊執政期間，從外交、安全到經貿交往，我國政府都應把握，建構更緊密堅固的關係。有如美國外交官出身的容安瀾近日指出，川普陣營中許多人認為，美國長期以來並未尊重台灣的尊嚴與台灣人的成就。事實上，從尼克森、季辛吉以來對中國懷柔軟弱的中國政策，只培養扶植了一個足以威脅美國的對手，虧待台灣無助美國利益。台灣人民因此所期待於川普政府的，是以具體行動，扭轉未能合理對待台灣的偏失。

從台灣角度看，面對唯一敵國中國的併吞威脅，增強與美國及日本的軍事、安全安排，才是正辦。馬英九執政已充分證明，即使接受「一中」，對中國卑躬屈膝，它從未鬆懈吃掉台灣的野心，國際外交打壓也絕不鬆手，表面的「兩岸和平」只是自欺欺人。蔡英文政府因而不能只「維持現狀」，還要把握川普及安倍對台灣的友善執政，打造強有力防衛民主繁榮的台灣，貢獻國際社會。

在期待川普的同時，我國也須自我調整。以經貿關係而言，ＴＰＰ既難成真，與美國不論談ＦＴＡ或ＴＩＦＡ等貿易投資自由化協議，都須積極著手。其中，不論美豬或日本食品進口問題，都須有效化解。經貿談判有攻有守，有得有失，追求在整體有利的效益中降低損害。現實上，含致癌物尼古丁的香菸都可進口販售，包括美豬及日本食品，亦宜以保障養豬戶及消費者權益為前提，提出符合科學及國際通行的標準，做好檢查及標示工作，讓市場自由選擇。另外，有強敵外患的我國，國防經費長期低於ＧＤＰ三％的標準，自衛的決心及誠意常遭質疑，也須反求諸己；有如川普所強調，「有實力才有和平」。

蔡政府也可從川普新政，擇其善者以資借鏡。川普本身是政治素人，興辦事業成功，他把公司治理用於治國，雖有爭議，也有獨到之處。他善用談判之前的喊話，為美國爭取了眾多投資就業；他鬆綁過時法令，解除政府過嚴管制，釋放經濟產業活力；他用人務實幹練有信念，ＣＥＯ、老將、能人入列，要讓美國再偉大；他把美國利益放第一位，面對反彈不輕易妥協，對威脅美國安全者不再軟弱。

川普的新政成效尚待觀察，但美國政治及國際外交外貿都將因此變得不一樣。對我國最重要的美國有此新局，把握機會，以變應變，才能求取最大國家利益。