自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？

川普指控中國兩件事：一、南海築島興兵；二、操控人民幣匯幣。

前者是軍事，後者是貨幣。

美中倘若一戰，匯率戰爭將先於軍事戰爭；株連之廣，更甚於戰火。

台灣內有物價蠢蠢欲動，外有美中形勢詭譎，「金融是一把槍，政治則是知道何時扣扳機」，一旦川普率先扣扳機，啟動匯率大戰，掀起金融風暴，台灣該如何因應，政府準備好了嗎？

新政府上台以來，推動改革，方向正確，執行無方。

該快刀斬麻的，卻拖拖拉拉；該細水慢流的，欲強渡關山。緩急非所益，進退失序。

節拍常常失準，本該是動人的史詩樂章，卻奏得離離落落。

改革的版本是對的，但樂手演奏技巧差勁，休怪觀眾噓聲連連；過完舊曆年，換了四個樂手，壞牌是否已出清？

然而樂手的失職，有時是因樂團的指揮生澀。

倘若沒有優秀的指揮家，眾位樂手如何合作無間？

四片枯葉的凋零，難道不是一整株樹的默許？送走幾個不稱職的樂手之後，指揮失準的老毛病不改，能阻落葉紛飛嗎？

傳奇作曲家兼指揮家皮艾爾．布列茲（Pierre Boulez）以柏林愛樂樂團為例：「這個管弦樂團以奔放的團員聞名，人人都有完全的自我實現感。但若指揮無法讓他們集中到一個焦點，樂團將群龍無首、魅力盡失。」

新政府的大臣並不奔放，理應很好指揮才是。

如今這局面，是群龍無首？抑或是群蟲覓首？

美國暢銷作家史蒂芬．艾德溫．金說：讀者要的不多，無非是一個好故事。

政府是一個團隊。人民要的不多：無非是一個好指揮。

這個政府完全執政，每一個樂手都是執政者覓來的，無法推諉所覓非人，除非先自招識人不明。

領導者也無法推諉於樂手失職，因為他們服膺你的指揮棒。

當川普扣下扳機，觀眾和樂手都會將伸長脖子，期待一場好指揮。

（莊榮宏）