曾經「被消失」近一年的香港銅鑼灣書店老闆林榮基來到台北，「香港還是有人出禁書，只是變很少，殺頭的東西還是有人做嘛。」林榮基這句「變很少」，讓人心驚，亦讓人感慨。

一九八○年代前後，有機會到香港，誰都會想到香港書店買幾本「禁書」回台，只是買書前難免左顧右盼，就怕不知哪兒會多出一隻眼睛，悄悄記下你的行蹤。禁書的年代，到處都買得到禁書的香港，因此成了讓人嚮往的自由燈塔。

同樣在一九八○年代，還沒解嚴的台灣，就是有出版商每星期忙著和警備總部鬥法，一本接一本挑戰政府的政論雜誌和書籍，就這樣餵養著台灣人渴望的心靈，解嚴後的台灣，出版界百花齊放，再也沒有禁忌，禁書就成了平常書。「台灣是出版自由和言論自由的燈塔，香港﹃曾經是﹄。」林榮基昨天不忘語重心長提醒：「關心台灣的自由是否會縮減。」

禁書專屬於極權或者保守社會，是不是禁書？確實就要看書籍內容是否牴觸執政當局，出了書，有人買，就交易，其實是自由社會的平常現象，即使中國開出了洋洋灑灑的禁書書單，坦白說，也只會更撩動想要看禁書、買禁書的人心。

禁書有多誘人？答案可參考焚書名著︽華氏四五一度︾的名言：「每本禁書後面都有一個人，那才是吸引我的地方。」電影中奉命焚書的消防員，近水樓台就私藏了極多禁書。

只不過，中國最近一再施壓要通過香港特別行政區基本法第廿三條，嚴禁任何叛國、分裂國家、煽動叛亂或竊取國家機密的行為，一旦成真，香港變寒冬了，敢出禁書的人「變很少」，甚至沒人再觸法，恐怕就是文明悲劇了。（藍祖蔚）