《自由廣場》擴大內需與蚊子館

◎ 魏世昌

報載，行政院規劃提出四年兆元「擴大內需加強投資台灣計畫」。筆者以為，為挽救經濟危機，不管是透過追加預算或編列特別預算方式擴大公共建設，重點不在政府花了多少錢，而是把錢花在哪？倘若只是過去那種好大喜功、未符合實際需求且開選舉支票的蚊子館建設，只會白白浪費公帑，糟蹋人民的血汗錢！

君不見錯誤的投資，據工程會統計，截至去年九月底止中央和地方共一○九件閒置設施，投資金額達二五三億元；中央卅七件占比卅四％，地方七十二件占比六十六％；其中最大的蚊子館是前總統馬英九在「愛台十二項建設」規劃的南投中興新村高等研究園區，目前僅工研院、資策會等法人機構與兩、三家業者進駐。

此外，政府在經濟低迷不振時，提高舉債與支出，適時加大財政政策力道，確有必要。但為政者不能只是裝凱子、當散財童子，而應一併提出日後國家經濟好轉之際，該如何還債的辦法。因為道理很簡單，政府財源並不寬裕，國債也不斷攀升，如果沒有在經濟平穩繁榮時，清償先前借來的舊債，未來的政府哪來的預算在景氣不佳的時候，創造舉債空間，推出振興經濟的景氣方案呢？（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）