《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外

◎ 單永立

空軍新一代高教暨部訓機，由中科院與漢翔公司（原空軍航發中心）以自製經國號戰機為藍本改良為「藍鵲」教練機，日昨由空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將簽署委製協議書暨合作備忘錄，代表國機國造邁出第一步。競選期間把「國機國造」當成政見的蔡英文總統，也到場觀禮，並在致詞時特別提到春節前夕仙逝的前空軍航發中心主任、「ＩＤＦ之父」華錫鈞上將，強調政府重啟國機國造政策，就是向華上將致敬。

國機國造遠景固然令人期待，然而新機部分敏感等級次系統暨零組件和研發生產製造技術，仍需外購或取得他國（尤其是美國）政府輸出許可，這些變數無法操之在我。更由於中科院與漢翔自從經國號戰機研發生產結案後，已將近廿年未再投入新一代軍機研發生產，人才經驗傳承斷層。縱使國產新高教暨部訓機打算以經國號戰機為藍本改良簡化，但畢竟教練機和戰鬥機在許多性能規範上不盡相同，外界對下一代教練機國機國造能否落實難免質疑。

空軍官校飛指部目前使用的T-34C、 AT-3自強號，台東部訓隊使用的F-5E/F三款機型，都是一九七○年代設計的產品，最後一架F-5E出廠也至少卅年了，保修料件已相繼出現消失性商源等後勤補保問題，勢將導致機隊妥善率下降，進而影響飛官培訓徵補流路。但新一代高教機須等到三年後才能試飛，六年後才能正式量產，十二年後才能如數交機，若遭遇國際政治、科技風險等變數阻撓，國造新高教機成軍服役時程更加延後。在這段超過十年的過渡期，國防部和空軍宜兼顧現實，對現有各型訓練機隊實施航電系統性能升級與機體延壽才是。並宜參照美國空軍對T-38噴射教練機的例子，儘速編列預算，對空軍訓練機隊檢整延壽並更新航電設備，使準飛官早日適應資訊化機載航電系統人機介面，提升飛行安全並有助於維持空軍戰力。

此外，鑑於華錫鈞將軍的貢獻，國防部宜借鏡土耳其，將該國自製教練機以該國第一位在空戰中擊落敵機的飛行員暨該國航太產業先驅命名的例子，將新一代國產高教機宜命名為「錫鈞」號，以表彰華上將生前致力國機國造、貫徹航太產業本土化的貢獻。

（作者為航空迷，台北市民）