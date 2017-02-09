《自由廣場》國健署不要規避責任

◎ 錢建文

國衛院做了三年嚴謹的科學研究，並將成果刊登在經過同儕審議的國際期刊，證明了六輕可能會危害許厝分校學童的健康。因此去年八月，國健署宣布，「在基於守護兒童健康不能久等的原則，國健署仍本於研究結果，正式作成許厝分校應儘快遷校的建議」。並且說將做更多的研究來探討。

不過後來並沒有做相關研究，只有在當地居民要求下，由國健署出資，委託與六輕有長期合作關係的成大教授進行簡單的驗尿。當時國健署被質疑相關檢驗沒有依據人體研究法進行倫理審查，王偉英署長的回覆是：「檢查結果除通知個別學童家長，將不能也不會公布，更不會用來作為污染源因果關係推論之用，所以無須經過所謂的倫理審查。」

如今檢驗結果出來了，國健署還是為此召集了專家會議討論，有違反人體研究法之虞。檢驗結果發現，學童在距離六輕較近的許厝分校所採集到的尿液中，污染代謝物反而較低。但是那些檢體是在六輕歲修時收集的，明顯會對結果造成偏差。國健署為出資單位，理應對檢驗的設計，負有督導之責。最後的會議結論如同預期，就是沒有建議，交給地方單位決定。

表面上看起來是沒有結論的會議，造成的會議效果卻是以短期三個月的簡單體檢，推翻了經過科學設計和倫理審查的三年研究成果。如果當初所說的「基於兒童健康不能等」的原則還存在於負責國人健康的官員心中，那麼如今的情況並沒有改變，怎能做出交給地方政府決定的會議結論？

國健署是負責國人健康的政府單位，現任署長又是有醫師兼公衛學位的專家，應該勇於承擔責任，向行政院提出治理六輕污染源的建議。要徹底解決根本問題，才能保障工業區附近所有居民的健康。

（作者為台灣健康空氣行動聯盟理事，彰化兒科醫師）

決策訊息充分性不足

◎ 牛明

雲林縣橋頭國小許厝分校因學生體內（硫代二乙酸）偏高爆發罹癌疑慮，因學者認為是六輕汙染所致，故第三度遷校。近日另位學者研究，發現學童TdGA濃度升高的原因竟是「蛋」而非六輕汙染。兩個研究結果，截然不同，且各有支持者。而中央政府則是把許厝分校爭議的球丟回了地方。此造成所涉權益關係人皆輸的荒謬大戲，實則導因於中央政府不了解「問題的解決方式」。

首先，許厝分校的問題仍有待釐清。VCM（氯乙烯）造成TdGA一事具有科學支持，六輕排放VCM也得到監測資料之佐證。臨床毒物醫師說明文獻證實，維他命B12、洋蔥等也會影響TdGA的濃度，蛋又是維他命B12的主要來源之一，因此吃蛋真的可能是TdGA問題的元兇。而農委會則是說明「蛋是無辜的，吃下去的蛋，會消費分解代謝很多物質，這是『代謝物』，並不代表所謂的致癌物VCM」。因此「問題」為何，迄今仍有爭議，中央不了解「問題」所在，也情有可原。

問題在於「問題的解決方式」。首先是學者認為六輕的VCM是導致許厝分校學生TdGA增加的主因，但是否同時告知政府，流行病學研究的可能限制，以讓政府得以了解研究結果之不確定，進而評估所有可能對策，審慎執行公權力？

而政府在相信VCM造成TdGA此一因果關係，進而研議降低學童暴露量時，是否可曾考慮過（或認知）遷校以外的暴露量降低措施？

除了遷校外，真的還存在許多降低學童暴露（潛在）VCM之方法。包括校外教學、城鄉交流、校外參訪等，這都是現行國小教學之一環。教育部或雲林縣教育局可先將全學年預定的這些課程，調整至學期初，讓許厝分校學童至其他場域學習。此方式一方面可避免去年學期開始的混亂狀態與社會成本，而教育單位亦不會有額外預算負擔。若爭議持續無法解決，可增加這些離校學習課程之時間。此方案雖需額外預算，但遷校也非無成本（教育部編列兩百一十萬以因應遷校所產生之交通、午餐、教室設備）。

調整教學次序固非釜底抽薪之法，但為可行之權宜之計，因降低持續暴露時間，可降低體內濃度與致病之可能性。此方法可在避免學童持續暴露於潛在健康風險之時，爭取政府與居民溝通之時間，且降低雙方之對立。雖非絕對安全之措施，但卻能兼顧學生、教學、家長、行政之需。

因此，如果行政院的長官獲得充分的訊息，教育部的長官充分了解教育現場，並參與環保與健康議題之決策，應提供數案並陳給上級長官參考與裁決。如前述遷校是降低學童暴露量的方法之一，藉由調整校外教學、城鄉交流、校外參訪等既有課程之頻率與間隔，亦是降低學童暴露量的方法。暴露於VCM有害學童；政府遷校與居民抗爭有害學童；非必要的行為趨避（遷校），增加家長與學童的交通時間，不利於學童。政府應同時考慮這些不利學童的可能性與嚴重程度，訂定決策；發揮想像力，思考多樣可能方案；在不危及施政目標之前提下，採用對民眾干擾對低的方案。

充分訊息是達到最適效率的前提，不充分訊息最多只能達到次佳選擇，經濟學藉由制度設計以提高訊息的充分性。在許厝分校的爭議中，我們只看到政府單位自行降低訊息充分性，使長官未能了解可用之政策，引發居民抗爭在先，干擾學童學習在後。此因環境汙染為環保署業務、健康危害為衛福部業務，而教育部只「配合」兩個部會之建議，而未提出教育現場觀點之建議。建議林全政府應加強部會之聯繫，要求各部會均因本於權責提出因應措施。並加強行政院幕僚之專業與實務，以協助院長提高決策訊息的充分性。（作者為研究人員，台北市民）