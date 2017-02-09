《自由廣場》文資審議委員懂很多？

◎ 洪致文

嘉義火車站前，超過半世紀之久的小巧可愛公車票亭，雖然在非常多民眾的連署支持保存下，還是被夷為平地。

最近幾年來，台灣各地關於這樣的文資爭議層出不窮，不管是台北市府好大喜功為了西區門戶計畫的大破壞，或者是彰化縣府的文資不作為，不然就像這次嘉義市府走了一次文資審議跟你說不具價值，直接要縣府拆除。這一次一次的事件，都透露出台灣的文化資產審議有很大的問題，特別是文資委員到底看不看得懂這些文化資產呢？是否公民意識的覺醒，對於城市歷史文化的保存，民眾已經走在文資委員之前了呢？

台灣的文化資產審議，長期以來有個問題就是，組成的專家委員身分，裡頭建築專業的佔了大多數。這自然是因為早期我們對於古蹟的想像，就是在審建築語彙和建物外形價值所造成，以致在這樣的文資審議裡，城市歷史記憶與民眾情感往往不被考慮，更不用說近年來快速增加的產業文化資產，早已經跳脫出只有建築本身，而是包含整個產業脈絡、機具，甚至生產流程的整體文化資產價值。因此文資審查委員的組成，不應該只有建築專業而已，而是必須包含城鄉歷史、產業、交通、都市發展種種不同的專業（無形文化資產及考古遺址等等，這些又更是不一樣的範疇了）。

由於文化資產的種類有非常非常多種，並不是每個委員都樣樣精通，因此真的非常建議不管是中央或地方的文化資產審議，應該能夠針對不同類別的審查標的物，保留部分文資審查委員名額來聘請真正懂的專業審查者來協助鑑定。不然，以現有的文資審查機制來看，固定組成的文化資產委員，常常會造成不懂眷村文化的建築專家來看眷村建物，不懂鐵道運轉機械的委員來看鐵道文化資產，不懂城市歷史紋理的委員來看城市歷史遺產。說真的，這樣的文化資產鑑定，再怎麼審都不可能過的。而且，走在城市文化保存觀念前面的公民，和這些所謂的文資專家委員，根本還是在雞同鴨講，文化資產爭議絕對繼續層出不窮。

也許，在經歷了這麼多文資慘案後，文化部應該好好思考，是不是現在的文資審議出了些什麼問題？如果是因為文資種類越來越多，固定組成的文資委員無法樣樣精通，無法做出真正正確的判斷，那麼何不從中央開始，讓每次有比較特別標的物的審議時，能夠多一些真正的專業者以特聘委員方式加入？或者，在找那些固定班底的文資審查委員時，也能夠找各種不同專業領域的人來組成呢？

當然，許多當過文化資產審議委員的朋友也說過，在文資審議的會裡頭，通常只有「聽話」的委員在下次才會受聘。如果文資委員以自己專業的判斷，違逆了主政者的意願，那麼就會被打入「不聽話」的委員名單，那下次就絕對不可能讓你進來審了。如果台灣的文資審議真的是這樣的話，那麼以一個「略」字的會議紀錄告訴你「不具文化資產價值」的判斷，也就不足為奇；而這樣的文化資產審議，也只不過是個笑話而已。（作者為臺師大地理系教授，著有《像我們這樣的文化恐怖份子》）