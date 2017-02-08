自由廣場》論限縮建蔽率、增加容積率

◎ 胡偉良

因應當前台灣房屋愈來愈老、抗震防災能力不足的現況，加上經濟不振，政府最近興起推動老屋改建的想法，也屢屢推出一些獎勵民間老屋改建的措施，想藉由都市更新、老屋改建來帶動房地產，也給瀕臨垂死邊緣的台灣經濟帶來一些生氣。

早期建物高建蔽率與違建影響環境品質及安全︰因為台灣當前的老舊建築，大多是中、低層建築，即四、五層樓以下的建築物，這些早期興建的建築物建蔽率較高，再加上違建，早就將土地覆蓋得滿滿的，不利雨水宣洩、流通，加上居民停車需求，亂停車的情況也屢見不鮮，因而堵塞了原本就狹窄的巷弄，使得發生災難時，救災設備難以到達；這些老舊社區呈現的是：住家以外的公共活動空間狹小。但在都更後，由於建蔽率變小、建築物退縮興建，原有的容積加上獎勵的容積都往空中發展，於是，留下更多空地可設置人行步道、綠地、消防通道，加上改建後的新屋地下室廣設停車位，讓巷弄停車問題得以改善，每個人的公共活動空間因而變大。

除此之外，早期住宅沒有停車場的規劃，使得住戶車輛隨意停放，造成巷道堵塞，甚至影響救災。

限縮建蔽率，適度增加容積率，才是正解：高容積率雖然也意味著單位土地上興建的樓地板面積較多，但是透過限縮建蔽率，使建築物朝向長高發展，那麼綠化面積反而會更大，公益、公共設施更容易興建，區域人口密度則未必增加。

因此，只要容積獎勵的上限訂定合宜，不僅不會導致居住生活劣化，反而在防災、都市景觀、生活品質上，都能提供正面效能。尤其對大台北這樣一個大城市，在摩登、美觀的現代建築群，便捷的交通動線中，卻仍到處可見簡陋、破敗的不協調景觀。其實，每個到過香港、新加坡的民眾都知道，這兩個城市的建築容積率遠遠大過台北市，但以宜居城市代表居住品質的排名，卻都在台北市之前。一些反對增加容積的論點，完全忽略了當前的現代化生活方式，忘了捷運化帶來的交通流量紓解、低建蔽率帶來的道路加寬和綠化增加。

（作者為台北市、新北市老屋改建發展協會理事長，營建管理博士）