自由廣場》詹啟賢談本土 不通

◎ 黃秀梨

詹啟賢在廣播節目中表示，國民黨與民進黨的不同，在於民進黨的本土是「排他性」的，包括對外省籍與中國的排他性，這不是本土，為什麼本土就一定是本省籍？為什麼外省籍就非本土？他強調自己走中道，用中華民國思考對台灣人民最有利的路，不會只用本土來定位自己。

詹啟賢是令本土派最能接受，而且是國民黨本土化最後一個希望；但他好像對本土的定義不是很精準，希望透過文章就教於他。首先誰說民進黨認為外省籍就非本土？民進黨主席蔡英文所任命的行政院長林全籍貫江蘇淮安，陸委會主委張小月籍貫浙江紹興，黨產會主委顧立雄，立法委員段宜康、王定宇、趙天麟等，不都是所謂的外省籍。反觀國民黨所拔擢的前副總統吳敦義出生於南投縣草屯鎮，應該是本省籍吧！但他卻說自己不是本土派。因此可以斷定，是不是本土跟省籍無關，而是跟是否認同台灣這塊土地及人民比較有關係。

至於詹啟賢所謂的對中國的排他性一說，更是冤枉了民進黨，上個月蔡英文總統才致函天主教教宗方濟各，信函中提到，「台灣與中國大陸和平交往的四大基本立場：承諾不變，善意不變，不在壓力下屈服，不走回對抗老路；期盼兩岸執政黨能放下歷史包袱，展開良性對話。」還重申，「上任時即宣示，我政府將秉持堅定不移的立場，維持台灣民主與台海和平的現狀」；在同一個段落，蔡總統並提出兩岸「和平分治」的說法。如果這樣的立場還叫中國的排他性？請問，難道要像前朝一樣逢中必軟才叫不排他嗎？

（作者為退休高中教師，彰化縣民）