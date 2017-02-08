自由廣場》蔡英文的誠信問題

◎ 張惠和

讀者投書「廢除考監兩院，還能拖嗎？」看完之後，實在感到無比難過，個人認為廢除考監兩院不僅不能再拖，而且還牽涉誠信問題；也令人感嘆一個號稱民主進步的政黨，其領導人竟然可以這樣公然食言？

二○一四年七月二十九日，民進黨中央黨部發布「針對立法院行使監察院人事同意權結果 民進黨中央黨部聲明」，明白指出民進黨長期主張回歸「三權分立」的憲政架構，及早終結監察院，有關監察院於憲政上的定位，也將於未來舉辦的「公民憲政會議」中，凝聚憲改共識、擘畫可行的憲政藍圖，讓台灣憲政架構回歸常軌。

其次，二○一五年三月三十日，民進黨中央黨部又發布「民進黨提出現階段憲改主張 蔡英文：修憲要看國家長遠利益」，蔡主席裁示，包括「貫徹十八歲公民權與二十歲被選舉權」、「人權條款入憲」及「廢除考監兩院」這三項，應該列入第一階段修憲。請問民進黨、請問蔡主席，如何面對這樣白紙黑字的事實？民進黨到底要拖到甚麼時候？

（作者為公務員退休，新北市民）

◎ 紀安秀

貴版昨日「廢除考監兩院，還能拖嗎？」一文，道出蔡政府和民進黨態度前後不一，自打嘴巴的矛盾。「掌權就變臉」的傲慢，一定會被人民記上一筆。

回顧馬前總統執政末期，民進黨廢除考監兩院的強烈主張，逐漸獲得民意支持，加上王建煊「雞肋」說，國民黨智庫「阻礙國家進步發展」說，藍營有氣無力再維護考監留存。易言之，廢除考監，幾乎已成為各界共識。

眾所周知，廢除考監，並非要廢除機關該有的功能，也不會影響人民的權益，只是整併於立法院或行政院等相關部會組織，避免疊床架屋，浪費國家資源。

然蔡政府上台後，卻繼續提名監委，似乎意圖敷衍了事。近日因有考試委員痛批年改刀刀見骨，再次引發爭論。沒想到，綠委竟只提議修法砍考試委員人數，相對於時代力量高喊廢除，確實站不住腳！

蔡政府執政近九月，於年金改革及司法改革沸沸揚揚進行之際，難道沒有任何廢除考監兩院的規畫和時程？果真如此，蔡總統有必要說清楚講明白，為何昨非今是？

（作者為家庭主婦，台北市民）