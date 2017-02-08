自由廣場》〈青年論政〉五權？三權？廢考監！

◎ 許亞齊

現代民主體制基本上是以行政、立法及司法的三權分立為架構，以責任政府、立法監督及法制權威之間的分工合作，達到「善治」的目的。日前美國聯邦法官羅巴特裁定終止總統川普「禁止特定穆斯林國家公民入境」之行政命令，就是以司法權制衡政府，避免行政濫權。

而台灣目前使用之「中華民國憲法」中的「五權」體制，可說是具有中國特色的三權制度變形。五權制度源自中國，是延續中國古代政制中，對政府人事進行考核與監督的傳統。不過五權制度與三權制度並無太大差異，其特點只是把「人事」分出來交給考試、監察兩權而已，實無特殊高明之處。

進一步說明，來自中國的「五權」制度，其實並非將原本西方的三角形結構（三權）改變為五角形結構（五權），而是在原本的大三角形（行政、立法、司法）之外，獨立出考試權與監察權，專職「人事」，形成另一個小三角形（行政、考試、監察）。也就是（一）大三角形：行政、立法、司法之間的三權分工；以及（二）小三角形：行政、考試、監察之間的人事監督與考核。

理論上將人事的晉用與監督獨立出來，並非壞事。但實際運作的結果，考試院與監察院不僅功能不彰，長期淪為政治酬庸或政治打手，也成為保守勢力、反改革與顢頇迂腐的象徵。例如這次公務人員年金改革的推動，考試院就是最大的反改革變數。

很顯然這個具有中國特色的五權體制，並不優於原本三權分立的治理成效，反而衍生許多缺點弊病。而且，既然五權制度與原本的三權分立並無太大差異，所以即使廢除考、監兩院，回歸具有扎實理論基礎與實踐經驗的三權分立模式，也不會有太多的制度變革衝擊。

五權憲法需要改革，期待民進黨政府能秉持執政之前的主張，儘速推動廢除考、監兩院，並且應從全民制憲途徑著手。但是目前的公投法箝制了人民對於制憲的權利，因此執政黨應首先修改公投法，納入憲法創制權，讓人民能真正擁有制定憲法的權利，才能實踐廢除考、監兩院等憲改主張。

（作者為台北科技大學學生，台聯青年制憲小組召集人）