自由廣場》妳／你教對了嗎？

◎ 程仁宏

春節連續假期全家赴日旅遊，甫返國看到一則媒體報導：南投縣政府春節期間於南投市會展中心舉行恐龍展，卻發生有「恐龍家長」放任小孩破壞展示設施，故意將手放進可以自動開啟的恐龍蛋，導致恐龍蛋設施故障，也有恐龍的牙齒被拔而脫落斷裂，變成「落齒龍」等情事。小孩之父母為何沒有制止這種沒公德心、脫序的行為？此時內心感觸良多！

強烈對比的是，在日本度假時，於飯店櫃檯辦好入住手續後，拿著行李走到電梯區，發現電梯門開著，但電梯內已有幾位旅客，便打算搭下一班電梯，沒多久聽到「噹」一聲，原來身後的電梯來了，正打算拖著行李過去搭乘，突見一小孩快速跑向電梯，此時聽到一位日本婦女叫小孩回來，告訴小孩前面已經有人排隊，要依順序進電梯。我連忙說沒有關係，電梯應該都進得去。但是該日本婦女仍請我們先進電梯，小孩則乖乖排在後面進電梯，此刻我內心是感慨的！感動的！

感慨的是，國內不時出現家長帶著小孩外出，在餐廳、遊樂場、大眾運輸系統等公共場所，不僅喧嘩嬉鬧當成KTV；四處亂跑當成運動場；拉上拉下當成健身房，然而有些家長不僅視若無睹，甚至在旁拍照留念，這是「只要我喜歡，沒甚麼不可以嗎？」感動的是，日本父母對小孩的家庭教育與機會教育，值得我們省思與學習，否則「禮儀之邦」離我們越來越遠了！

（作者為文化大學教授、消基會名譽董事長）