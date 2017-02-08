自由談》做草笠不驚日曝

蔡政府正在進行第五屆監察委員補提名的審薦作業，預定本月下旬將十一位補提名人選送請立法院行使同意權。雖然民進黨向來高喊廢除監察院，但連正名、制憲、加入聯合國都不敢做了，想必也沒有修憲廢除監察院的計畫，既然如此，補提名監委就不准濫竽充數敷衍酬庸，更不容成為派系的疏洪道，應該找幾個幹才，好好糾彈一下污濁的官場。

監察院是很特殊的憲政設計，被形容是五權憲法的盲腸機構，戒嚴時期監委仰蔣家鼻息，「奉命辦事」，要不要彈劾糾舉，得高層交辦、黨政協調，有風骨者也成不了氣候，監察院成了為威權統治者苛政擦粉的「後院」；因為績效不彰，「打蒼蠅不打老虎」，被譏為「蒼蠅院」。

解嚴後，國人對監委迭有期待，但也好不到哪裡去，光是馬英九執政期間，馬大總統提名，號稱地位崇隆的「柏台御史」，不僅彈劾不了涉嫌監聽洩密的前檢察總長黃世銘，連一個關說酒駕的前基隆市長張通榮，都彈劾不掉，馬朝的監察委員實在丟人現眼！

但俗話說，「做草笠不驚日曝，做鱟瓠不驚湯燙」，監委如果認真做拚命幹，不怕日曬雨淋，不要好逸惡勞，基於職責所在，追究不法，整飭官箴，還是大有可為。

第八屆立法院行使監委同意權時，不滿馬英九的提名人選太爛，朝野立委聯手「蕭十一郎」否決了十一人，無非就是期待監委能夠發揮功能。台灣司法公信力長期不彰，自律功能極差，單靠「司法改革國是會議」的大拜拜，不足以監督司法向上提升，若有監委勇於行使調查權，揪出司法界藏污納垢的匪類人物，相信可以為司法做出貢獻。

蔡英文總統就快做出提名的最後決定，找幾位鐵齒有格的監委人選，相信不是那麼困難。（陳杉榮）