公路主義VS.鐵道主義

台灣是公路主義的國家。這是因為戰後的中華民國政權走美國路線，許多交通政策出自留學美國的專家、學者，有以致之。相對於戰前，從日本而歐洲影響的鐵道主義，是高度反差，回到地小人稠的台灣，才是重建交通的視野。

地小人稠的日本，近代化就是歐洲化。東京的地下鐵，其實是原先的ＪＲ環狀路線，以順時針和反時針兩種方向高架構造，成為後來與綿密東京地鐵、都營地鐵交錯的路網。以國鐵為軸心形成的廣泛ＪＲ路線，東南西北，從都市到鄉村，方便的系統與自動車高速道相互輝映。

在日本，都市極少看到摩托車。一九七○年代，石油危機發生時，以「六輪時代」鼓勵四輪汽車之外，加二輪摩托車，也只是鄉村交通的課題，都市仍以地鐵形成的公共交通為主。都市搭乘自用車上下班，大多是公司高層，停車代價高，也不易準時，一般上班族不會以這種方式通勤。

比起台灣，許多人都開車上下班，因為經濟條件而汽車或機車，鄉村這樣，都市也這樣，生活空間裡的車車車，彷彿車輛就是空間的主角。自力救濟型的交通是反公共性的。

台北市是台灣目前唯一有機會提供公共便捷交通系統的都市。國家投入大量經費建造捷運，而人口的壓力也夠大，使得捷運和公車的搭乘，成為市民生活習慣；但是，汽車和摩托車的大量化，仍然未相應於捷運的發達而明顯減少。不斷增加的人口，未改善的交通病理。

都市公共交通系統便捷化後，應該設法減少汽機車一般通勤。看看世界任何進步國家的都市，行人才是街道的主角。哪有像台灣這樣充塞著汽機車亂象的都市？人口直逼台灣總人口的日本東京，不就是一個鑑照之鏡嗎？

台北市從一九九○年代逐漸形成較方便的捷運路網，但並未相對採取降低汽機車成長的有效策略。汽車和機車又分別關連高低所得階層，分別牽涉有力者與無力者。如何抑制？如何把街道還給行人？如何在鼓勵自行車時，形成市民社會普遍的公共交通進步視野？值得主政者和市民反思！從公路主義轉向鐵道主義，或加以平衡，刻不容緩！

（作者李敏勇，詩人）