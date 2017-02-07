《自由廣場》澄清湖的獅子

◎ 莊錦豪

曾經入選台灣十大旅遊景點的澄清湖，近年被其他竄起來的景點超越，名氣大不如前。對住在高雄市，特別是鳥松區的人，能坐擁如此大片的親水公園及森林綠地，仍然是幸福滿滿、令人稱羨的好地方。不過，寧靜幽雅的大眾場所，在二○一七年將有重大變化，澄清湖即將成為獅子樂園！訪客不管到老蔣行館，或到兒童樂園對面廣場，都有一群「獅友」歡迎你！

一輩子生活恬淡的蔣介石，生前在全台擁有二、三十處行館，其共同特色就是依山傍水、風光十分明媚。老蔣在一九七五年過世，遺留在澄清湖的行館，對外開放，成為旅客憑弔老蔣過往生活起居的地點。在公元二○○○年，一群獅友，不甘老蔣寂寞，在行館路口大剌剌地立起石獅子，活像鎮守墓園的石雕。可惜形單影隻，直到一、兩年前，又有一群獅友，在台灣自來水股份有限公司董事長鼓舞下，於另外一側不遠處另立更醒目的碑文，燃起熊熊烈火的愛，不僅平衡兩側不對稱，也彷彿向老蔣致敬！

當然，獅子是群居動物，吃好逗相報，在兒童樂園對面廣場，第三群獅友匯集，要在二○一七年立起百年精神堡壘，其規模硬是把前兩個形單影隻的石碑比下去。澄清湖的歷史，可溯及一九四○年，至今才七十六年，有獅友要立起百年精神堡壘，口氣的確不小。想一想，從公元二○○○年起到現在，不過十七年光景，澄清湖即將成為獅子樂園，不禁令人嘆為觀止！可惜，台灣沒有豬子會、牛子會或羊子會，否則澄清湖變成英國著名作者喬治歐威爾筆下熱熱鬧鬧的《動物農莊》（英語：Animal Farm），指日可待。屆時遊客不用親近森林綠地，觀賞水泥叢林，自有另外一番樂趣！當然，就單位密度排行榜，這幾群獅子的壯舉，硬是把生前愛到處立像的老蔣比下去！（作者為高雄長庚醫院顧問級主治醫師）