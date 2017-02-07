《自由廣場》范冰冰的中國式思維

◎ 羅永康

昨日閱報，得悉范冰冰上了時代雜誌亞洲版封面，然據報導，她竟口出狂言，謂中國去年票房達四五七億，西方如好萊塢應「學習其長處」，對此，鄙人真哭笑不得，更聯想到中國什麼也認為要「以量取勝」。

誠然，中國市場大，有票房收入保證，不少電影起碼有幾億人民幣票房。然而，藝術等創意工業，講求創作自由，要入中國大陸市場，首要迎合官方，否則休想上映。要「符合國情」，即創作不自由，綁手綁腳，單是起跑線已輸了一截。我不敢斷言中國電影多是垃圾，但對比西方，有善可陳者，算不出多少。

大陸人「以量作標準」，亦可在政治方面見到。官員要短暫時間拚出「政績」，最快及可量度的，非房子或基建莫屬。結果四處起樓房，建馬路，做成供過於求，無人住的「鬼城」處處。公路可以數小時不見一車。

經濟學常識是鋼筋水泥造成的ＧＤＰ增長是一次性的，沒有後續性，賣不出的樓房和沒有車行駛的公路，是絕對的浪費，但對不起，北方政權引以為傲，因為數字上「贏了」，幹出政績了。

同仁有從大陸回港老人，常謂大陸電視有很多頻道，每個城市起碼可看十個台。真是救命！這麼多頻道加起來，能及得上一個Discovery Channel嗎？

是的，大陸人什麼都計量，以為量多便是贏。對不起，很多東西是講求「質」的。如果什麼東西也是多便好，我建議大學不要再考試或寫論文，乾脆鬥大便，最多的給他一級榮譽。

（作者為香港獨立媒體評論員）