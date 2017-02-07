《自由廣場》計程車業的春天 還早

◎ 吳泰融

Uber將於二月十日起暫停台灣車輛分享媒合平台服務，讓許多計程車司機如同得救了一樣的喜悅，但Uber終止服務真的是拯救計程車業的萬靈丹嗎？

計程車是世界上各大城市都有的傳統產業，在許多國家也都是由政府管制的交通運輸產業。但因為計程車數量及競爭激烈，再加上司機素質與服務不符民眾期待，讓大眾對於計程車服務均為不滿意大於滿意，這時Uber打著共享經濟與創新理念重重打擊現行的台灣計程車產業，也引起已經生計困難的計程車產業更加反彈。

問題在，Uber宣布暫停營運的同時，難道計程車產業的形象與生意就會開始上揚嗎？民眾對計程車服務的最大不滿，就在於司機與服務素質的參差不齊，在這個問題尚未妥善解決前，筆者認為在形象與產值上仍然有很長的一條路要走。攻擊Uber的不合法性，對許多人來說稍嫌說服力不足，提供民眾更好的交通運輸服務與乘車經驗，才是不被Uber此類業者取代的關鍵因素。如果政府主管機關與計程車隊能以更有組織紀律要求與明確的服務規範來提升服務，計程車司機的春天才會正式到來。（作者為前社團法人台灣計程車學院協會執行秘書，現職自由領隊導遊）