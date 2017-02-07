《自由廣場》機場捷運 新聞不及格

◎ 楊明長

台灣首條通往機場的捷運試營運的新聞，看在、聽在高雄人耳裡，感覺很鬱卒：台灣通往國際機場的第一條捷運線，不是早已從二○○八年運轉至今？

當年高雄捷運不搶先稱之為機場捷運，只稱高雄捷運紅線，然而這條紅線串連高鐵、台鐵及高雄捷運橘線，讓民眾可以轉往小港國際機場出國。看這幾天的新聞報導，顯然台灣媒體眼裡沒有高雄捷運，也讓台灣人眼裡沒有這條「機場捷運」。

「機場捷運」新聞讓人體會到，台灣媒體不僅沒有世界觀，連台灣觀也不足，只有台北觀！新聞機構不僅不成比例的集中設於台北，更只會從台北看台灣。

所謂的「機場捷運」不該只是從台北人角度看，更該從全台灣國土規劃的角度看。因為此建設也方便中南部民眾赴桃園機場搭機，他們搭高鐵抵桃園站，可直接轉往桃園機場，不必再搭接駁車。這條捷運台北端固然服務北北基七百萬人，另一端更是服務中南部一三○○萬人，以及有待開發的中南部國際觀光市場。但是，有哪個媒體提供此一角度的深入分析？

此外，有關松山機場存廢，說實在的，就搭機的方便性而言，中南部到松山機場，不如到桃園機場搭機出國。但媒體只從台北人角度，從沒以台灣整體角度，討論松山機場的存廢。

見微知著，台灣新聞視野的偏狹與失衡，讓台北以外的台灣人了解台北，但台北人卻不了解台北以外的台灣。媒體如果退縮到只有台北觀，對台灣絕對沒有好處。（作者為成功大學化學系教授）