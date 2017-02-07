《自由廣場》台灣與「一個中國」的尾巴

◎ 彭明敏

中共開口閉口滿口「一個中國」，如在念經般，還要他國跟著照念。乍聽好像外有陰謀虎視眈眈欲建立第二或第三個「中國」，企圖篡位似的。其實全球無人聽過這類風聲。七十年前中國國民黨逃入台灣，若有種或許可能宣布中共之外，另立一國，成立第二個「中國」，與前者爭正枝正葉，但它無這個膽量，終於沉溺於「一個中國」泥沼中而不能自拔，發明莫名其妙不知所云根本不通空洞毫無意義死不認輸不敢對中國當面講貽笑國際的「一中各表」，唯為自慰。從此中共「一個中國」不受任何挑戰和威脅，反而開始威脅別人。

然中共為什麼繼續歇斯底里地喊「一個中國」呢？野狗狂吼虛影嗎？絕對不是。勿忘記它叫喊「一個中國」時，後面都有隱藏著或公然帶著一條尾巴，即「台灣是中國的一部分」，這條尾巴才是它真正要的。它是藉無人否定的「一個中國」存在的事實，掩瞞欲掠奪二千三百萬台灣人民民主自由自決權利的企圖。美日法英等主要國家看透這個陽謀，雖然口頭接受「一個中國」，卻公開否定那個尾巴，不認為台灣屬於中國。其他中小國家則懼於中國威勢，大多無言接受那個尾巴，對於它們，台灣人民的命運不值得一顧。

美國新總統說「中國若不修改其貨幣和貿易政策，美國也無理由接受『一個中國』的政策」，直接碰到中國的痛疤，使其抓狂跳腳，不知所措。但台灣人聽到也不必太高興。美國如不接受「一個中國」，那要怎麼辦？難道要創立第二個第三個「中國」嗎？不可能的，那時美國恐將進退失據。又依美國總統邏輯，萬一中國同意修改其政策，美國就繼續接受「一個中國」嗎？那個尾巴怎麼辦？

歸根究柢，還是「自己國家自己救」，地球上有幾個「中國」，都沒有關係，我們只要不受中國統治就好。那條尾巴必須從根切斷，當中國喊一次「一個中國」時，我們應該大聲喊兩次「台灣不是中國的一部分」，提醒世界。（作者為前總統府資政）