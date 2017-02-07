自由談》「台灣優先」的堅持與深化

非常樂見小英總統對中國台商的誠懇呼籲：「我要邀請大家，共同參與台灣經濟轉型升級的世紀工程…，以台灣做為再出發的全新起點，現在就是最好的時間點。」

川普為了找回美國本土勞工失落的數百萬個工作機會，他在經濟上實施「美國優先」政策，首先就是撤銷全球化的多邊經貿談判與協議，改成單邊兩國之間的協議，以確保美國在談判時獲得最大的自主與利益。

為了更大程度確保美國本土的安全，川普也開始政治上、社會安全上的「美國優先」，特別強調「清楚的邊界」！包括強硬防堵墨西哥人民的非法偷渡、使用總統權力限制穆斯林進入美國、壓制杜絕美國境內的恐怖攻擊等等。

川普這些激進的動作，雖然遭到不少人的反對，但是整個美國的國策已經確立，將來只是方法與步驟的問題而已！

中國已感到極大的壓力，並開始緊張。

由中共扶植的全球最大電子商務網站阿里巴巴集團負責人馬雲，二月六日向國際社會拋出了一句：「如果貿易中止，戰爭將隨之而來。」這是對川普何其嚴重的一個挑釁！

馬雲一再強調「這個世界需要全球化」，可見在「沒有邊界」、「沒有防範」的全球化中，中國是最大的獲益者。而中國再從這些無止境的獲利中，去做全球化的併購收買，進而遂行它全球化的政治佔領！

此刻的台灣，沒有任何迴避的空間，只能毫無懸念地堅持深化「台灣優先」理念，並逐一落實到政府的各項政策與社會各領域的思維之中。

尤其小英政府的兩岸政策，必須訂出「清楚的邊界」，不論在經貿、國防、文化、社會安全上，都要堅守「台灣優先」的核心價值，破解中共的威脅恐嚇以及各種軟、硬的攻擊，在二戰後世界最大變局中，一步一腳印地開創台灣新局。（鄧蔚偉）