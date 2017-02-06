《自由廣場》刺青．動漫．林默娘

◎ 簡余晏

八公尺高的萌版林默娘花燈開睛曝光！這是源起於一七四六年香火鼎盛的西門町天后宮信仰，西門促進會與漫畫家韋宗成，三年前首度合作，讓動漫林默娘代言西區。這一次，透過以玻璃纖維製成近三層樓高的巨型花燈，西門町呈現一種既傳統又創新，既復古又時尚的浪漫氛圍！數十位藝術家投入各燈區創作，結合在地歷史、文創表演、傳統燈藝，及西式嘉年華，我們試圖透過社區參與和在地本土藝術家主導，開展出台北市全新的舊城區觀光軸帶，各式發光的燈影要凝聚市民，建立一個屬於我們這一代台北人共同的文化想像，讓台北燈節國際化。

二十年前，前新聞處長林錦昌以募款方式自辦燈節，盤整傳統過年習俗開啟新式節慶觀光，從辦趴跨年、迎曙光、到元宵商業思維帶來觀光產值，年後淡季多了觀光財。但提起燈節卻不易掙脫傳統框架。這次，台北燈節從主管宗教的民政局移轉觀光傳播局，突顯意義是不只傳統寺廟花燈，台灣進入全面觀光行銷深度旅遊新時代。廉航及便利的網路、交通改變邊境，資本化的節慶改變全球。既然全台各大小縣市都有燈節，擁有獨特歷史風味的台北舊城區若要辦出不一樣的燈節，答案是必須釘根在地，植基傳統，找回我們代代有感覺的基本價值，輔以年輕創意，尊重在地土壤培育的藝術人才，才能讓活動召喚記憶深處的歷史，突顯台北的傳統與創新。

基於這樣的理念，一方面建構擁有歷史的台北舊城區城市意向，去年台北市和國家地理頻道拍了舊城區復興運動的影片，另一方面整合商圈，在西門町請出了動漫家、刺青藝術家、流行設計家、影視展演設計專家，長達九天的燈節進駐中華路兩側，更是繼1935年台灣博覽會之後，百年來中華路第二度封路，元宵節當晚辦嘉年華大型踩街。當八公尺高的林默娘和大大小小的刺青師、藍鵲等巨型花燈走在數百年老街道，一個完全不同的全新台北人意向即將展開。

燈節進入西城的策略意義，是為了徹底軸線翻轉，從艋舺、剝皮寮、紅樓、中山堂、北門往大稻埕形成舊城區觀光軸帶。另一方面，大理街商圈、西門商圈、延伸到影音相機街、台北地下街、後站商圈、圓環邊，各商圈商業脈絡逐漸清晰，辦活動是一場社區再造的過程，召喚出在地的靈魂，透過年輕人參與老式燈節，讓老靈魂有新生命，其實每個商圈都在新式節慶中調整產品策略。這一次，中華路腹地不含北門中山堂等就占地5萬6066平方公尺，跨越西門後火車站等八大商圈，是五鐵共構交通中心，有兩條捷運線鄰近8千個停車格1萬0500個機車格。外籍客人看到林默娘及刺青師品頭論足，年輕在地人卻摸著頭問原來西門町三百年前竟有媽祖，這正是現代與傳統的對話。

表演藝術活動唯有與土地、歷史和人群全面對話，才能建構有尊嚴有反省有自我想像的文化與故事！西門町就是「潮」，因此請來流行設計師「不二良」所設計四隻小雞家族系列主燈。此外，西門町的刺青藝術次文化名聞亞洲，一層樓高的刺青藝術燈是多位刺青師父日夜創作。當萌版林默娘走在遊行隊伍時，這一場燈節已建構台北西門町舊城在地浪漫的文化想像，我看到年輕人炯炯有神的目光，以及老一代的熱情參與，不一樣的燈節將帶來不一樣的，有想像力的浪漫台北。（作者為台北市觀光傳播局長）