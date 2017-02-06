《自由廣場》自願被綁架

◎ 葛雋

最近發生在香港的肖建華綁架事件，中共吸取了銅鑼灣書局李波案的教訓，四季酒店的錄影向警方證實「肖和一群人自願離開酒店大堂」，「看不到有掙扎打鬥的跡象」。

看到「掙扎打鬥」一詞，人們都會發笑。對付強國的「強力部門」，別說你肖某才八位女保鑣，就是八百個少林武功高手也保護不了你。

我相信肖某確實是「平靜地離開」，但絕對不信「自願」二字。若說自願，那又何來的肖妻先報警後銷案之說？

我想中共「強力部門」這次用的是「攻心術」，大概他們先用「美男計」征服肖的貼身保鑣，然後向肖「曉以大義」：一是乖乖跟我們走，可以保住你小命一條；二是躺在擔架上離開酒店，爾後公告全世界你身患重病去中國治療。

面對北京來人銳利的目光，相信肖某早已渾身癱軟魂飛魄散。趁著大年三十、千家萬戶屋內圍爐的黃金時刻，一行人大搖大擺離開酒店，直奔落馬洲口岸，神不知鬼不覺順利抵達目的地。

這件事令人想起特首梁振英被迫宣布「放棄連任」的故事。上面知道六八九的連任競選工程如火如荼地進行中，要勸阻他很難，因為這小子自恃有強大的後台，而且這五年已把香港變成了「針插不進水潑不入」的獨立王國。

據悉中南海的大內主管親自南下跟六八九傳達「聖旨」，說有兩條路供你選擇：一是四十八小時內找個理由宣布不再連任，二是由中央出面對外發表公告。狡猾顢頇的梁某權衡輕重後，不得不灰頭土臉地主動宣布半年後下台。

孫子兵法中的「不戰而屈人之兵」，不費一槍一彈，不戰而勝，強力部門已運用得爐火純青。下回再有什麼波什麼建華案發生，相信當事人不必等上面來人「攻心」，而是自己主動乖乖投案自首，也不必上電視台表演，一切從簡。

你不信？

我信焉。（作者為香港籍退休教師）