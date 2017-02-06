《自由廣場》《澄社評論》莫把「年金改革」變「剿匪」

◎ 洪裕宏

討論經濟分配正義，最重要的經典著作非哈佛哲學家羅爾斯的《正義論》莫屬。在這本書中，羅爾斯談到制定法律要在「無知之幕」之後。自由主義哲學認為人原本處於自然狀態，後來為了共營生活而形成了社會。共營社會生活自然要訂契約（法律）。問題是要如何制定法律才合乎正義？羅爾斯認為參與立法者要對自己的出身背景黨派階級宗教等等完全無知，才能制定出合乎正義的法律。這就是所謂立法要在「無知之幕」之後。

在現實上「無知之幕」完全不可能。每個立委都有黨派，也多少都會圖利自己，傷害政敵。羅爾斯當然也知道立法者實際上不可能在「無知之幕」之後，但是它代表一個理想，一個可以實現法律正義的程序。設想若立法委員不知道自己的出身背景和黨派，若要通過一個爛法，一定會擔心這個爛法有可能對他自己不利。這跟分餅問題道理一樣，切餅的人最後拿，他一定會想盡辦法切得很公平。

台灣能有今天的民主，民進黨的先賢有很大的貢獻。民進黨對鞏固台灣的民主無比重要。因此我們期待今天享受民主成果的民進黨人有最優質的民主素養。很不幸地，過去八個月以來，小英政府表現令人失望。以「年金改革」為例，怎麼會搞成全民大亂鬥？「年金改革」的立法要合乎「無知之幕」的原則。然而我們看到的是民進黨的政治人物和政論節目上親綠名嘴的「年金改革」論述跟「剿匪」有何異？拿軍公教當敵人拚命打的論述，在「無知之幕」之後是不會發生的，因為你不知道自己的出身背景。「年金改革」草案三月就要送立法院了，希望民進黨籍立委們謹記「無知之幕」原則，不要老想起自己是民進黨，以為軍公教都挺國民黨，消滅了軍公教，國民黨最後的陣地就消失了。然後呢？「無知之幕」原則可以讓參與立法的各黨派立委好好去制定一個合乎公平正義的年金制度。期待小英總統，請您帶領這個國家升級為民主2.0吧！

（作者為陽明大學心智哲學研究所教授）