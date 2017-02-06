《自由廣場》簡單管理：年金改革只需「三條線」

◎ 廖昭昌

基於三個前提：一、年金改革應該對事不對人，避免落入職業間與世代間的鬥爭；二、年金改革應是追求地板的真平等，而非齊頭的假平等；三、年金改革應受國家財政狀況動態性的制約。

筆者提出一個更簡單的版本，即是採用簡單管理。簡單管理旨在避免因量度的指標太多，反而無所適從。

現在年金改革制度的九大量度指標包含延長年金壽命、十八％調整幅度、所得替代率高低、投保薪資採計期、延後請領年齡、提高費率、政府撥補數、年金能否攜帶、基金管理方式、廢黨職變公職等。

筆者建議：現行制度除了廢黨職變公職外，都不用急著變，但是就年金總所得設三道線，第一道地板線、第二道窗台線、第三道窗簾框線。所得低於地板線的不動，且社會局應啟動配套的低收入戶退撫補助。所得超過地板線未達窗台線的部分，減四成。所得高過窗台線未達窗簾框線的部分，減六成。所得超過窗簾框線的部分，減八成。於是，低收入的不變且有補貼，接著中低收入的會減一段次，而中收入的會減兩段次，高收入的會減三段次。貧富差距雖然大幅縮小，但仍尊重退休前這職業職等的差異。

這三道線，可以不分軍公教勞，不分舊制新制，沒有世代和職業的對立。但承認財政狀況窘困，大家共體時艱，政府謙卑致歉，同時，這三條線可以隨著政府稅收增加、財政寬鬆、基金操作獲利良善，而調高或降低成數，使得未來年金所得可以增加。

筆者順便大膽建議：地板線設在基本工資、窗台線設在基本工資的三倍、窗簾框線設在基本工資的五倍、但不要訂天花板線，因為越高所得已經被砍得越多，何苦再給他們設天花板。

如此新舊制差異、職業差異、年紀差異都會因「劫富濟貧」法則而趨於減少。且未來基金操作獲利、國家財政寬鬆，自然可隨著基本工資調整而調高三條線。

（作者為中小企業經營輔導顧問，台北市民）