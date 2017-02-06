《自由廣場》許士官長與退將

◎ 李玲茹

日昨報載，退休士官長許枝田感念家扶中心在他年幼家貧時伸出援手，退役後便固定捐出月退俸幫助家扶中心，二十幾年來捐助金額已超過百萬元，且每年提撥六萬元做為社區及當地國中清寒學子助學金；此外，有感於公部門資源有限，市郊路口普遍缺乏安全設施，有需要時，他便捐款設置反光鏡，減少車禍發生，十七年來，已陸續在屏東地區裝設一百三十餘支。許士官長說，自己的子女都已成家立業，他和妻子生活用度不多，每月三萬多的退休俸根本用不著，拿出來做公益，反而更能發揮其價值。

看了這則報導，不禁讓人想起那一群平時在台灣享受優渥待遇的退將們，該等在軍中大權在握，享受權力滋味，退伍之後坐領十餘萬月退俸，子女就學、水電、健保均有補助，有些甚至還購置軍宅套利，平時在台灣享盡優渥待遇。讓人不解的是，有些人三不五時還跑去對岸聽訓、打小白球、喝紅酒，甚至還說什麼「國軍共軍都是中國軍…」，諂媚的嘴臉讓人作嘔。更好笑的是，每逢選舉這些人一個個活跳跳為特定政黨輔選，談到年金改革更是不顧老臉跑出來要尊嚴，到底要尊嚴還是要新台幣？大家心知肚明。

筆者認為，軍人不論在職或退役，讓人尊敬的是人格與節操，而非階級，相對於許士官長，這些退將們，豈能不慚愧？（作者曾任職出版業，現專事寫作，台中市民）