《自由廣場》護理師駁周玉山

◎ 林家瑜

考試委員周玉山說，公務員的優存有一定比例，像他就只能月存一萬，其他付房貸、家計，不是不存，很多人是無款可存。

對於周委員的說法，筆者實在難以認同，因為要不要存錢、要存多少錢，都是個人自己的決定，有的人可以存很多，有的人卻是「月光族」，問題的核心都在於自己。外子是職業軍人，軍校四年級就和父母合買房子，父母付完頭期款和一半的房價後，後續的三百萬都是由外子自行負擔。

剛下部隊的他，一個月才四萬五千元，除了要付孝親費一萬元、房貸二萬五千元，另外還有人身保險、儲蓄險及生活開銷，但他卻堅持要買定期定額基金五千元，每個月入不敷出，還差額二千元，因此休假他都是到圖書館找靈感寫作，以稿費來彌補不足，節衣縮食十年，好不容易將房貸還清，才結婚生小孩。

結婚十年來，我們有了兩個小孩，生活開銷也變大，而原本的房子因為讓給了父母居住，我們另外又買了一間房子，這次外子拿出了過去定期定額基金及儲蓄險所存下的錢，和我過去擔任護理師所存的錢，當做頭期款，並支付了一半的房價，其餘則是貸款，雖然沒有豐衣足食，但其本生活綽綽有餘。

軍公教的收入雖然無法大富大貴，但相對於勞工來說卻是相當穩定的，周委員實在沒有必要將軍公教形容得如此不堪，好像軍公教的薪資待遇都很差，都沒有存款，必須靠退休金才能過生活。

退休後想要什麼樣的生活，除了每月所提撥的退撫基金來支應外，更重要的是自己也應在退休前努力儲蓄，如果只想依靠政府，那再多的退休金也不夠。

（作者為護理師，新北市民）