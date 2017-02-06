社論》川普大逆襲，小英準備好了沒？

農曆新春開市以來，台股小幅波動，台幣匯率則在美元弱勢下急升，而國發會更預估今年經濟成長率目標為二％到二．五％。由此可見，台灣經濟復甦力道固然疲弱，但社會仍籠罩一片樂觀的氛圍。然而，今年全球經濟無疑會是大幅震盪波動的一年，其中最大的風險顯然是「川普風險」，國人絕不能低估其衝擊，必須審慎應對。

川普選舉時提出「Make American Great Again」（再現美國榮光）為訴求，強力批判中國等搶走美國人數百萬工作機會，要以降稅吸引製造業回流，並以高關稅懲罰外包製造的美國企業，同時也提出一兆美元的基建計畫，乃得到選民青睞，以政治素人之姿成功入主白宮，創下美國未有之紀錄。不過，川普崛起代表的是反全球化與質疑自由貿易的趨勢， 因此其之可能當選被建制派與自由派視為黑天鵝，全球金融市場莫不以敬畏恐懼之心，關注事態的發展。意外的是，川普勝選後資本市場呈現正向反應，道瓊指數創下二萬點歷史新高，多數股市也都出現牛市榮景，股神巴菲特亦透露選後已加碼美股一二○億美元，而芝加哥恐慌指數也降到歷史低點區，似乎烏雲已經散去，晴空萬里。

孰料，川普上任短短二週以來，緊繃情勢突然罩頂，新政府的作為果然異於傳統決策模式，推特治國的特質加上右派保守價值，包括保護主義、公平貿易、反移民、難民等，以經貿與軍事自利思維組成的「美國優先」政策一再推出，立即點燃美國內外衝突摩擦的引信，震幅正在不確定的軌跡上擴大。首先，川普迅速退出ＴＰＰ，這個歐巴馬政府對抗中國經濟勢力在亞洲擴張的全球最大區域自由貿易協定，反使中國有機可乘，意圖成為亞洲區域經濟整合主導力量；誠然，川普的替代方案是雙邊經貿協定，以此爭取更優惠條件強化美國產品的競爭力，但經貿走向的大扭轉，以及放棄多邊區域自貿協定，利弊仍有待評估，卻已先引起亞洲經貿戰略夥伴的憂心。

再者，川普藉由推特平台，不斷釋出情緒化言語攻擊甚至羞辱長期友好的盟邦。例如攻擊日本與德國操控匯率，直指日本設置貿易障礙，阻止美國車子銷往日本，而德國則利用了歐元貶值弱勢，強化貿易優勢；批判歐巴馬與澳洲簽訂的收容難民協定是「愚蠢的交易」，與澳洲總理的電話交談則不歡而散。至於對南方鄰邦墨西哥更是不假辭色，不但簽下築牆令，聲稱要墨西哥買單，更強力阻止美商前往墨西哥設廠，揚言課徵高額邊境稅。而ＮＡＦＴＡ的重新談判，更是勢在必行，展現寸步不讓的強硬立場。這種咄咄逼人的態度，財經知名媒體「彭博」提醒美國盟邦必須有最壞的心理準備。

川普即將上演的另一齣重頭戲，則是選舉時強烈抨擊的中國，雖然還未見諸重大行動，但是川普最倚重的經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）已被任命主掌直屬白宮的國家貿易委員會，在其《致命中國》一書中，展現強硬的反中立場。納瓦羅批判中國以八種手法進行不公平貿易，藉此摧毀美國的製造業，搶走數百萬工作機會，包括︰精心設計的非法出口補貼；巧妙操控和嚴重低估的貨幣幣值；公然仿冒、盜版及偷竊美國的智慧財產權；為了降低生產成本，大規模破壞環境；寬鬆的勞動安全標準；非法關稅、配額，對關鍵原材料限制出口；掠奪性訂價與傾銷；保護主義限制外國競爭對手在中國市場的營運。因此，川普一旦兌現競選政見，恐將引發美中貿易戰爭。

平實而論，防堵中國經濟與軍事勢力的擴張，是美國不分黨派的一貫政策，亦為其核心利益之所在，川普只是以一種更直接的對抗方式對待他眼中的惡龍，不再扮演姑息的膽小虎，擬以公平貿易取代自由貿易重塑美中對等平衡的經貿關係。此舉無可厚非，但引起衝突與動盪，卻也難免。尤其，川普的美國優先藍圖顯然不僅在重建全球經貿版圖，更展現改寫舊有地緣政治遊戲規則的強烈企圖，因而世局也就充滿更多的風險。然而，妥善管控風險也是一種轉機，只是不知小英政府準備好了沒？