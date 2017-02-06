國民黨主席之爭很熱鬧，會哭的，會罵人的，會笑的，會吵的，會自稱無色彩的，五人攪成一堆，最響亮的口號是「團結」，而且都認為要團結這個外來幫派政黨，「非我不行」。

五個候選人凸顯的「亮點」，有人靠血統與「同表」擁抱黃復興，有人靠哭靈回憶好漢當年，有人把「爸寶」寫在臉上，有人強調出身黃復興基層，也有人打「本土醫」招牌，要替國民黨贏回政權。

他們口喊團結，手段卻在搞分裂，臨時拉夫入黨，名冊黑箱灌水，選舉權可以隨時調整。

不論手段、過程、理念，他們都欠缺「團結」的本錢。不公正的競爭過程，只會製造更深的分裂；說不清的理念，只有製造更多對立。有人選擇「一中被統」，有人不敢說「統」，卻敢說反「獨」，基本路線衝突，「團結」為哪樁？

他們「團結」的目標在奪回執政，「本土醫」比老蕭有出息，說他不但競選黨主席，也要問鼎二○二○年總統大選，不願屈膝當「正統」的老二。但黨內爭權的「團結」與人民無關，也無效。

兩蔣威權、戒嚴統治時代，政權的合法性受國際挑戰時，也會喊「鞏固領導中心」，主要目標是「對外」，「反共」，「拒統」，對被馴服的台灣人民，兩害取其輕，還有賣點。

馬家國民黨由一批吃國民黨奶水長大的台籍政客背書，騙走選票，卻翻轉兩蔣親美、親日、反共、保台的鮮明對外政策，走反美、反日、降共的背叛台路線。

台灣如果不幸再被國民黨騙取政權，那便難逃被出賣、被中國併吞的命運。台灣需要新起的反對黨，但不能要老Ｋ這種黨，它還是走入歷史或遷回中國比較順乎自然。

（作者王景弘，資深新聞工作者）