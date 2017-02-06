◎胡文輝

非典型、非傳統的權力菁英川普及其團隊，主宰了美國權力核心，同時進入世界權力核心圈，上任才半月，拋出一大堆爭議極大的政策，對美國國內及國際秩序都造成重大衝擊。就如蠻牛衝進瓷器店，只見大瓷、小瓷（china）碎滿地，還不斷傳出連串碎裂聲！

蠻牛當然不是無目的亂衝，川普的大目標就是他最喜歡用的那句話：讓美國再偉大！（MAKE AMERICA GREAT AGAIN !）

國際一般認為，美國是世界最強大國家，誰敢欺負美國？誰敢忽視美國？不過，川普團隊對「偉大」的定義，與一般認定不同，所以，川普一上台就祭出非典型的非常手段，如移民禁令、邊境稅、退出ＴＰＰ、重談ＮＡＦＴＡ等，對中國、對歐盟、對墨西哥、對澳洲等都嚴詞批評，對北韓、伊朗等更把制裁報復掛嘴邊。

說白了，川普奉行的就是他定義的「美國中心主義」再強化版，並祭出以牙還牙、以眼還眼手段以求達到目標。美國是現在世界最強的「大鋼牙」，誰都不能不理它。

但是，各國都有大小不等各式鋼牙，蠻牛衝進瓷器店攪亂了既有秩序之後，世界秩序必須重建、再平衡，而世界新秩序也不是川普說了就算，如川普政策不變，在可預見的未來，新合縱連橫的各式區域性、跨區域、跨洲際等聯盟將方興未艾。

川普團隊曾表明要檢討「一中政策」，對被中國「一中原則」禁錮到幾乎窒息的台灣來說，當然歡迎川普政府放棄、鬆綁、或重新定義一中政策，不過，我們也必須了解，合縱連橫永遠都是大國玩的遊戲，小國台灣永遠須以生存為最優先。

至於美國憲政秩序面臨的川普之變，為美國立王、以野心制野心三權分立制衡，本就是美國制憲時採總統制立下的兩大原則，川普的移民禁令被聯邦法官裁定暫時停止執行後，一場司法大戰全面開打，相信兩百四十年來奉行民主自由的「偉大美國」，一定會找到最佳方案。