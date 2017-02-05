自由廣場》台三線 再浪漫一些

◎ 官武德

自二○一六年開始，政府在行政院客委會的主導下，以整合跨部會所屬單位的方式，依據「國家級台三線客庄浪漫大道」方案，積極推動三大面向工作及各項具體措施，身為世居台三線上的客家人，期待此一政策可以順利完成。尤其，對於方案內容「環境整備」的具體措施中，特別強調要「重建台三線景觀軸帶、公共運輸路網及低碳運輸建設計畫」，能夠達到預期效益。

經過二○一七年的農曆年連續假期之後，筆者提出以下個人在地觀點，供政策規劃及執行單位參考：

第一、車輛隨意違停的亂象問題：在過年期間，有到台三線旅遊的國人，除了選擇搭乘鐵路支線可以到達的內灣商圈之外，其他著名的景點，如北埔商圈、南庄商圈，基於時間上的機動性考量，大部分遊客仍選擇自行駕車前往旅遊的交通方式，於是便產生停車上的選擇問題。一是付費將車輛停入在地的公立或私人停車場，基於商業考量，經營停車場業者，過年期間收入飽飽；二是停在路邊白（紅）線上，受限於地方警力不足，對於違停路邊紅線的車輛，大部分不會進行取締及告發；三是隨意找尋其他空位停車，這對於在地居民而言，卻是怨聲載道，簡直是年假惡夢的開始。

第二、公廁不足與整潔不佳的問題：台三線上的客家聚落老街（商圈），每到連續假期，都是觀光客湧入的景點。所謂「上車睡覺、下車尿尿」，上廁所已是最基本的需求，遊客可以選擇上廁所的地點，一是沒有進入商店消費的觀光客，則至公立或廟宇所屬的公廁方便，二是飲食或停車的消費者，則使用其私設的廁所，三是隨機向在地居民商借住家廁所使用，若同意進入住家，擔心更多觀光客提出需求，反之拒絕，又被評為不友善。而且，外來遊客一定不滿意目前公共廁所的整潔度。

台三線客庄浪漫大道方案，在環境整備面向的主管機關為行政院農委會，期盼在農曆年後，能夠儘速整合中央至地方的相關機關，解決車輛隨意違停亂象，及公廁不足、清潔不佳的急迫問題，打造觀光遊客、產業商家及在地居民三贏的優質浪漫生活環境。

（作者為客委會諮詢委員）