自由廣場》金額 年限 天花板

◎ 吳耀南

年金改革委員會日前公布初版方案，宣稱將對軍公教職的月領退休金設定最高限額。但筆者認為，在人口老化及財政缺口的雙重壓力下，設定「金額天花板」，還不足以解決問題。對於年紀超過一定年限，或請領年限超過服務年資時，應該再降低給付金額，尤其七十歲以後，應不分行業職種全部等額給付，此稱「年限天花板」。

軍公教在職薪酬高低增減無須評論，其因故在六十五歲之前退休的月領退休金，優於其他行業職種也可讓人理解接受，但是軍公教人員在六十五歲以後的年金給付，與其他行業職種不應存有太多差別待遇。最終，各項年金制度均應回歸社會保險的核心價值，退休金是用來照顧（維持）軍公教退休人員個人的生活，其初衷並非理財致富。至今已退休多年的軍公教人員，先前領取所得替代率過高的弊病，也可透過這個設計自動矯正。

未來十年台灣人口老化、勞動力減損，外匯存底恐將持續降低，如果執政者再任意提高國債，以擴大財政撥補的方式，處理退休年金的缺口，日後政府預算將長期陷入僵化且無政可施的窘境。退休福利的分配過高，會嚴重排擠公共建設與創新扶助的資源，而老人領錢不消費，對於提升國內經濟也沒幫助，所以縮減軍公教的退休福利，已是必要之惡。

比起軍公教退休福利的編列，政府應該給年輕人更優惠的生育補助，因為生育率增加，也會提升國內經濟產值。如果生育率不提升，四十年後台灣人口總數恐將低於兩千萬人。

（作者為退休會計人員）