自由廣場》可惜了澎湖灣

◎ 孫清義

初二回娘家又到澎湖，看到處處農田被銀合歡淹沒，農村老農凋零，年輕人口往馬公市集中，一戶戶古厝無人居住，一棟一○三年起造的白色民宿至今未開張，處處廢耕的農地，反成為觀光產業的阻力，只靠花火節撐場面。不禁想起近幾年來，高雄市政府利用在地農業資源，舉辦之假日農夫旅遊，熙攘的人潮已使農業資源成為鄉村觀光產業的紅花。

而澎湖在六十年前曾種植花生二九八七公頃、高粱二○六九公頃、甘薯三一九二公頃，甚至冬季尚有四百餘公頃之蔬菜。惟當台灣農業栽培技術不斷提升，防風、雨、光的網室與灌溉設施亦不斷進步，甚至澎湖的颱風及雨量只有台灣西部三分之一，耕作面積卻只剩約三百公頃的花生與蔬菜，如何對得起先民為求生存，從海底撈石築牆擋風生產的精神。

農委會農糧署已自今年起推動友善及有機農業，澎湖無污染與不易鄰田污染之耕作環境，除了冬季在矮石牆邊種植一些蔬菜外，是否應嘗試利用目前閒置之水井，在四至九月以友善或有機方式栽種蔬菜，以擴大友善及有機農業生產面積，甚至逐漸擴大，以略補夏季台灣蔬菜之不足，使澎湖農業從夾縫中求生存，甚至成為當地觀光產業的助力，一直在腦海裡迴盪。惟縣府須有下列配套措施：

一、協助耕作者租得農地。澎湖縣農地之地主多已外移，且持分人特多，願耕作者不易租到土地，以致九十八年莫拉克颱風來襲後，僅寥寥幾戶申請，已成為推動農業各項措施的阻力。故須由縣議會制訂單行法規，授權公所代行出租，並將租金提存，以備地主領取，使耕作者有農地資料可申請農業各項補助。否則即便福利再好，耕作者仍無機會獲得補助，政策仍無法推動。

二、利用目前農地荒蕪，無人願耕作之機會，選擇低窪之處開挖農塘，以蓄積雨水，轉為灌溉之用。

三、利用離島發展基金，補助剷除田間銀合歡之費用，與蔬菜自離島運到台灣之運費，及補足農糧署補助金額不足三分之二的部分。

四、宣導現代務農自主性高，可自由發揮具成就感，又有各項補助與低利貸款風險低，且防風、雨、光與灌溉設施、省力小型農機已普及，務農已不再像過去那麼辛苦，且專業農民收益已較一般服務業高，以鼓勵青年務農。

（作者曾任農委會農糧署澎湖辦事處主任）