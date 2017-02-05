自由廣場》科技部需要科學精神

◎ 陳竹上

教育部次長、前台大副校長陳良基即將接任科技部長。近來因學術倫理風暴，台灣學術界風雨飄搖、信心跌宕，為此提供建言如下：

（一）改善「假研究」風氣：科技部「專題研究補助」年度開支數百億，但社會貢獻度令人懷疑。尤其學閥及作假的負面評價甚囂塵上，社會信任不足。但各大學仍盛行假科技部計畫之名，行威脅利誘教師之實，例如，施行強制提案之「作文比賽」、以取得計劃與否，做為年終獎金、升等、續聘之條件。教育部已於今年一月發文各大學，要求「改善教師過度追求論文數量之問題，重視研究品質與實質貢獻，改正論文集點、換獎金之風氣。」科技部應比照教育部，積極遏止此等歪風。另貴部駐外單位曾表示，多數國家並未發放研究主持費，相較於政府委託，研究補助畢竟是學者自發申請，始於一九九五年的主持費發放，是否也該告一段落，由貴部帶頭紓解與科學糾結的威脅利誘？

（二）強化程序正義：為了減輕專業審查流弊，有關健保費用之核刪，衛福部將實施「實名審查制」。反觀科技部之補助，卻一開始便將申請人曝光，但審查人始終匿名，有權無責。建議若仍無法實名審查，至少針對「研究計劃書」之評分，必須使申請人獲得匿名保障，再於複審時納入著作評比，否則以蕞爾台灣觀之，無異是鼓勵裙帶關係、放任派系宰割。

（三）勇於自我糾正：貴部許多補助案不得申覆，可申覆者則須「有明顯評論上之偏差，致影響整個計畫之評價，並對此事實能提出具體證明者」，門檻比行政訴訟僅須「事證未臻明確」還要高，以致申覆通過者鳳毛麟角，申請人遭遇不當審查時，若非放棄，便剩訴願、訴訟一途，但此時貴部仍秉持「錯到底就是對」的邏輯，將案件轉由律師包攬，甚至政黨輪替後，仍是同一組律師，未見進步曙光。

科技部這台重新掛牌的老車，如果只換駕駛而不改變交通規則，依然將是開在黑金糾葛的老路上。期許部長的專業與魄力，能在科層體系中找回科學精神，讓這神秘部會能被全民檢驗，真正為全體台灣學界服務。

（作者為台灣社會研究學會理事）