自由廣場》公營事業我最大？

◎ 王伯仁

台鐵在過年期間有三百多名員工進行所謂「依法休假」，有某種程度是「罷工」性質，讓人回想起數十年前，台鐵也曾搞非罷工的罷工，當時還沒有高鐵，台鐵罷工豈非斷了台灣西部交通大動脈？而去年華航空勤人員趁新舊政權交接之際「偷襲」，突如其來的罷工，搞得天下大亂，新政府上台只好被「予取予求」。

痛定思痛，我們是不是應趁此機會，檢討「重要運輸」且在國內具有寡占性質的交通行業，不宜列入可罷工範圍，應比照軍人、警察、教師等，或者給予更高的罷工門檻，或所謂「依法休假」定義應釐清，不能濫用。

不諱言地，世界先進國家「勞工人權」曾一度高漲到滿溢，「罷工權」被視為「天賦人權」，但「物極必反」，近年歐美工會已不再強大到能對資方予取予求，據說萎縮了三分之二，因為勞資雙方其實不是「零和遊戲」或搶分餅，勞方太強勢，覆巢之下焉有完卵？美國汽車工業即是一例。台灣二十多年前的省營台灣汽車公司，就是被強勢工會弄垮了，一個興盛期曾有一萬五千人的客運公司，由於「錙銖必較」及一些外在因素，城倒眾人推，最後改成民營，剩下一千多人，政府還填補幾百億元善後。

我們建議針對和大眾有密切關係的某些交通事業「行規」應該進行檢討，不能資方單方面接受「勒索」，否則公營事業豈不是「軟土深掘」的對象，「金山銀山挖不空」？

（作者為資深新聞工作者）