自由廣場》慈悲要用對地方

◎ 張世賢

陳副總統近來接受媒體專訪時，讚揚小英在處理年改爭議上表現的慈悲心腸。吾人回顧她在華航空服員罷工等案的處理上，也不乏慈悲的一面，但結果卻帶來若干後遺症。政治上有時慈悲與軟弱（或膽小）只是一線之隔，治國應先講究合法、合理，最後才考慮是否合情（慈悲）。我們認為小英在這方面，還有必須注意拿捏的空間。

政黨再度輪替後，台灣人民一直飽受那些反對改革者無端橫衝直撞之苦。但台灣遭受老Ｋ惡搞超過一甲子後，絕大多數民眾都是支持大幅改革的，例如主張改革年金制度的就高達七、八十％。報載屏東有位七十五歲的退休士官長許枝田，和妻子種菜自給自足，儉樸度日，長期將三萬多元月退俸捐作公益；他說：「退休了夠用就好，國家資源應該多留一些，給正在打拚的年輕世代。」他支持政府的年金改革。

財政部國庫署也表示，去年有一位蕭姓老榮民捐出六百萬元給國庫。類此品格高尚的國民，平日默默行善，若非媒體發掘，無人知其義舉；對比李來希們和吳斯懷們在年改問題上一再為私利聲嘶力竭、不顧財政危機而聚眾搗亂的表現，真有天壤之別。更值得注意的是，吳斯懷們還大剌剌地遠到北京洗耳恭聽習近平貶抑老Ｋ的訓話呢！對這類膽敢吃裡扒外者慈悲，至今未做果斷處理，衍生的後遺症將更難收拾。

聲音大不一定合法合理，小英千萬要明辨是非，不能一體慈悲對待。許多憂國憂民之士從各種管道提供的建言，才應該慈悲對待。令人焦急的是，半年以來眼看著治國團隊頻頻出包，漸漸流失改革的能量，蔡政府對各方建言似皆無動於衷，再繼續下去將讓支持者由失望轉為憤怒，敬請小英明察三思。

（作者為退休研究員）