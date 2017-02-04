自由廣場》最不正常 最自由

◎ 林文彬

美國「自由之家」評比台灣去年得九十一分，為「最自由」的國家；而中國則只有十五分，是「最不自由」的國家。這個比數讓人又驚又喜，但也不免令人心酸難過。

確實，台灣的整體自由度已到可以任意「出賣」國家的地步，能不愧是「最不正常」之中的「最自由」？因為在台灣，明明台灣供養你吃住，你偏要把台灣往中國嘴裡送才干休。這是台灣最自由的痛。

而中國的「最不自由」，根據「自由之家」的年度報告，是來自於中國共產黨推動「黨的至高無上」與一致的意識形態，破壞法治改革，削弱公民自由與政治權利所致。其實，台灣長期以來何嘗不也是在中國國民黨的黨國體制壓迫之下苟延殘喘。

有立委提議改掉向國父宣誓就職的沉痾，取消孫中山、蔣中正人頭像，重新設計新台幣；另有大學研議移除校內的蔣中正銅像，以一併移除黨校遺毒。除此之外，難道黨旗通國旗，黨歌通國歌，黨憲通國憲，黨軍通國軍等等中國國民黨以「『黨的至高無上』與一致的意識形態，破壞法治改革，削弱公民自由與政治權利」的最不自由體制，就不須一一改革解除？

台灣「最自由」的前提，若不是不公不義的黨國體制憲法可以不列入評比，要不然就是大家都得了瞎眼症候群。美國「自由之家」失察，但我們可不能自欺欺人。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）