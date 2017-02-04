自由廣場》郭冠英無「休」可「退」

◎ 凌博志

銓敘部撤銷郭冠英退休的處分，被高等行政法院推翻（撤銷），部長表示收到判決書後，會考慮要不要上訴，不知要「考慮」什麼？能不上訴嗎？

郭冠英從「重新」獲聘到退休衍生的爭議，最該究責的是已成「幽靈衙門」的「台灣省政府」，和玩法弄權的「省政府主席」林政則。

林政則敢於明火執杖地公開惡搞，當然事出有因，不管是奉命行事，抑或拍「馬」交心，打從開始「任用」到核准退休，整件事都只為一個目的，就是「圖利」郭冠英拿不該拿的退休金，從納稅人的口袋中「偷」錢。

郭冠英做公務員時，因言行違反「公務員服務法」被撤職，申請再任時，年齡和言行明顯牴觸「公務員任用法」，竟能在林政則及背後的「黨國體制」護航下，回任省府秘書，典型是個集政府「濫權」、政客「弄權」及搞「特權」的大弊案（林政則犯瀆職罪北檢迄未究辦），郭冠英的任用應認為自始即屬違法無效，其後的退休當然失所附麗，一切必須回歸重任前的狀態。

銓敘部當務之急是撤銷郭冠英的任命，讓他無「休」可「退」，再據以提起上訴，否則省府許他退休，中央又不給退休金，「黨國行政法院」當然不會支持。（作者曾任檢察長，高雄市民）