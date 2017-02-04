自由廣場》「星光精神」值得台灣借鏡

◎ 林恆雄

早年新加坡依賴以色列制式的軍事訓練，一九六七年蔣中正在新加坡請求之下，政府選派優秀飛官和技術人員赴星國指導，擔任種子教官。一九七三年前總理李光耀到台灣和當時的行政院長蔣經國會面，持續推動兩國軍事交流與合作。一九七五年四月雙方簽屬「絕密軍事合作計畫」亦即所謂「星光計畫」，就是新加坡武裝部隊在「星光演習」代號下，赴台灣進行軍事訓練。

新加坡囿於國土狹小，面積有限，缺乏戰略縱深，三軍訓練地域嚴重不足，因此，陸續與美國、法國、澳洲、泰國、汶萊等國家簽訂代訓計畫，進行各種軍事聯訓項目，俾培養本身的戰鬥力與臨機應付突發狀況之發生，同時向不同國家學習吸收有關戰略、戰術與戰技秘訣，彌補星國自身的缺陷，從中增進彼此互惠互利，提高星國在國際上的能見度。新加坡在台灣組建了一支由步兵、砲兵、裝甲兵與突擊隊組成的「星光部隊」，每年定期輪流在湖口裝甲兵基地、斗六砲兵基地、恆春三軍聯訓基地及谷關特戰基地實施演訓，歷次國軍軍事演習，「星光部隊」也參與見習。兩國五十年來軍事合作，堪稱「緊密的軍事夥伴」，加上雙方政軍高層頻繁的互訪，增進我外交堅實的邦誼，足得珍惜。

一九九○年新加坡受國際現實環境影響與中國建交，之後中國不斷施予壓力，誘使新加坡移至海南省訓練，開出相當優遇的條件，惟當時的李光耀權衡利弊得失，婉拒中國的盛情。「星光部隊」每年在台灣的訓練，中國耿耿於懷，甚為不滿，利用香港扣留裝甲車事件，有警告作用，究其原因不外：一、間接告誡各國，確實尊重一個中國原則，不能和台灣發展任何形式的官方交流。二、新加坡對南海仲裁案之結果表示支持，中國極為憤慨，意圖以地緣政治大國姿態，使其就範。三、新加坡追隨美國重返亞太戰略腳步，形成在整體安全上與區域經濟上，扼制中國通路，讓中國深惡痛絕。四、針對新加坡經濟緩慢與國內人民害怕中國經濟制裁心理，趁機分化台灣和星國之間堅固邦誼。五、逼使利誘「星光部隊」撤離在台訓練場域移往大陸地區，便於掌控指使。

李顯龍總理曾致函香港行政長官梁振英，要求立即歸還扣留的裝甲車，聲稱星國願與中國繼續維持「朋友圈」的關係。中國為了表現「泱泱大國」氣度，聲明完成必要調查程序後會全部歸還。新加坡在李光耀高瞻遠矚的「長治久安」政策及其子李顯龍繼承衣缽，使國力日盛、政治清明、社會安定，雖居彈丸之地，具有前瞻性的國家大戰略，才能在世局詭譎變動中，以小國遊走於列強之林，在國際政治的地位，普受世人重視，值得我國借鏡，靈活運用。（作者為退役將軍，曾任裝甲兵訓練指揮部暨裝甲兵學校政戰部主任）