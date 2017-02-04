自由廣場》新台幣 新台灣

◎ 冼義哲

「新台幣」更迭版型的頻率其實比網友所認為來得高出許多，而貨幣的更新背後自然牽涉國家情勢與價值走向。一九六一年「第一套橫式新台幣」出現台灣風景，便是國民政府「台灣化」的象徵，已逐漸放下三民主義統一大夢。直到一九九九年改版為當前通行的版本，孫中山、蔣介石僅在一百、二百元券上可見，五百元以上面額改以教育、科學、體育為主軸，背面結合台灣保育類動物及風景名勝。回顧改版歷史，現行版本已使用近十七年，加上大約五年的籌備時機，現在正是推動改版的時候。

國幣改版不只變美，更有許多功能與意涵：台灣歷經殖民與威權統治，國幣改版除了加強「防偽功能」外，更能替換掉威權與個人偶像崇拜式的標誌，藉此展現台灣珍惜得來不易的民主與得天獨厚的寶島環境。參考其他國家的作法，有豐富歷史文化與自然資產的台灣，更應該積極思考自己的國幣形象。當以生態與文化為國幣設計主軸已是世界潮流，相形之下，台灣部分的國幣仍停留在「個人崇拜主義」；是而，「『新』台幣設計運動」不只追求嶄新的設計，更是價值的展現，我們應要藉此重塑海洋國家之認同、重新定位台灣，呈現出讓台灣感到驕傲的文化。

台灣的動植物、地理地質，還有豐富的原住民族文化、移民文化，有太多可以發揮的題材，透過重新設計國幣，展現台灣比起追求不同政治人物之間的意識形態，更尊重生態智慧、更強調環境優先與永續發展。七年前台灣設計協會舉辦過「百元鈔設計展」，當時已有許多優異的作品；前年辭世的吉貝阿嬤莊朱玉女，生前在高雄市公園陸橋下賣十元的愛心自助餐，也讓許多民眾認為是十元硬幣設計可以參考的元素。

相比之下，過去公部門的美感讓人失望、不敢恭維，與民間豐沛的設計力及創意更是明顯對比。台灣不只要在經濟發展上追求進步，文化建設工程同樣重要，國幣改版能帶來社會創造力的刺激，行政部門應該思考建立公民參與設計的機制，藉此凝聚社會共識、展現台灣的集體智慧。（作者為樹黨黨主席）