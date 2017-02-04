自由廣場》防止中資操弄媒體斬首

◎ 翁建發

假新聞操弄媒體有多可怕，從「中國眾知網」頭條報導可見端倪：「重大爆料，蔡英文或為李登輝墮胎！」這樣荒謬不實的惡毒消息經過包裝，最近四處傳送，如果中資收購台灣媒體，操作空間更大；國安單位必須適時反制，嚴防「媒體斬首」危及國家安全。

這種憑空捏造的假新聞近來不斷流竄，國安單位追查認為是中國網路媒體在操作，這些媒體表面上是民間單位，實際上是接受中國統戰部門的指揮。

類似的媒體攻擊，只出現在中國網軍嗎？其實媒體已經改變國家安全的空間，加上全球資金的流動因素，中資可以用任何一種方式來買台灣媒體。如果中國透過中資或者親中的企業收購台灣媒體，就能操作新聞議題，甚至製造假新聞，干擾台灣政府，危及國家安全。

南韓總統朴槿惠閨密崔順實涉嫌干政並向利益集團索賄的醜聞，就有中國情治部門從中操作，讓利益團體為顧及在中國投資的更大利益而抖出對朴槿惠不利內幕，提供給媒體報導，造成南韓政府和社會動盪不安。同樣地，如果中資介入台灣媒體併購，也會出現這種操弄媒體危及國安的情形。

事實上，中資近年來在全球積極參與併購案，介入高科技或具有「戰略性質」的企業，各國擔憂中資併購危及國安，都有防堵動作。中國情治部門評估，媒體有相當的戰略地位，因此著墨甚深，中資介入台灣媒體的傳聞一直不斷。國家通訊傳播委員會正在審查的東森電視收購案新買主台數科集團，和一波三折的中嘉案，就被外界抨擊有中資爭議。

雖然中資定義模糊，如何管理規範也有難度，但國家安全法是防止中資介入台灣媒體的底線。國安單位必須做好「媒體國防」的工事，避免中國以龐大市場利益利誘台灣企業出面收購媒體，藉此操弄媒體及輿論，來影響甚至打擊台灣政府。

（作者為中華數位媒體教育培訓協會秘書長）