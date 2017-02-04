社論》祈望新年新政創新局

圍爐前夕的某項民調顯示，蔡英文總統與林全院長的支持度，仍然繼續探底。八個月，便從六八九萬票陷入民調跌多漲少的泥沼，不能不說是紅色信號。而根據近年的總統民調經驗，跌下來之後要回到原來水準並不容易。二○一二年，馬英九同樣以六八九萬票連任，但從此以後他的民調也是快速走下坡，甚至出現九．二％的不堪紀錄，而且回升乏力。民調是參考，重要的是正確解讀，迅速有效回應民意。先前我們多次提醒，政治人物要避免民調低落固態化，也是基於這種民意新趨勢的警覺。

從陳水扁、馬英九到蔡英文，民意如急流，且流速愈來愈快。這不能怪國家主人翻臉如翻書，問題出在政治人物自我感覺良好，錯失儘早察覺民意風向的契機。最好的例子，莫過於柯文哲。二○一四年，政治素人風靡台灣，上任後的雷厲風行，市民、媒體不斷按讚，政客主動靠攏。可惜，隨著政治表演逐漸走調，即興談話經常違反常情，而自己昧於民意如流水，依舊愛出鋒頭自以為是，於是，短時間內民調雪崩式下滑，市民、媒體的評價逆轉，連任之路自難輕鬆。

往回看，馬英九何等政治寵兒，但現出唯我獨尊原形後，民意支持逐漸鬆動，一場八八風災便將他的高人氣打散。二○一二年，靠著窮追猛打宇昌案，也才獲六八九萬票連任，遠不如上次近七六六萬票。不過，宣誓就職前，不顧黨內、社會質疑聲浪，一意孤行決定油電雙漲，剛當選的銳氣也被民調硬是拉了下來。最重要的是，油電雙漲以及黑箱服貿，讓藍綠選民徹底看清，原來馬英九一旦沒有競選壓力，便不念蒼生只念自己的歷史定位。傾中政策火力全開，結果，太陽花學運點燃全民怒火，加上馬王鬥潰敗，馬英九總路線黯然收場。

柯文哲、馬英九民調溜滑梯，堪稱政治人物的借鏡。蔡英文完全執政，手上握有一副好牌，一如執政八年的馬英九。可惜，照單全收華航空服員罷工條件，導致有理無理的街頭抗爭此起彼落。至於，有些決策沒有拿捏好緩急輕重，社會缺乏共識的爭議事項緩事急辦，其所引發的社會紛擾與情緒對立，被國民黨借力使力反制追討黨產、轉型正義，徒歎奈何。執政者也許想像，「改革進步」理所當然，「維持現狀」和平之鑰；但，不同的分眾從自己關切的議題，負面評價政策落差與利益磨損，卻更真實。民主時代，民意挫折容忍力極低，載舟覆舟說變就變。

偏偏，半年多來，權力高層似對這樣的民意未予快速回應。改革進步議題固有正當性，執政者也該提出具體方案，調和社會利益。為反對者搭設舞台，殊屬不智；輕率任由「社會對話」流彈四射，更會導致不滿情緒惡化蔓延。最危險的莫過於，人民授予完全執政的權力，卻沒有展現完全負責的魄力。而政務官表現欠佳，「上面」沒有賞罰分明，一般自認為引起民怨的政策咎在更高層。如此府院，怎不顧人怨？面對二○一八年，民進黨立委已經出現競選焦慮，反映出半年多來的作為確實需要調整步伐了。改革，進步，如果缺乏節奏與魄力、目標與管理，徒然揚起塵土從而自陷險境，善意變壞事豈不冤枉？

陳水扁執政，立法院朝小野大，虎落平陽。蔡英文欣逢完全執政的機遇，遺憾的是至今未能完全掌握這股歷史動力的源頭。馬英九覆轍，繼任者不妨拿來認識善變的政治流水。如果不做細部分析，台灣頭家目前似最在乎兩件大事：一，國家總目標必須由主人決定，不能由「終極統一」或「維持現狀」欽定；二，公民不僅是抽象概念且有切身利益，民主權利讓每個人對得失都十分敏銳，受益者很少甚至沒有的改革難獲鼎力支持，更不容易道德勸說犧牲小我完成大我。新春伊始，內閣局部改組，堪稱好的開始，祈望新年新政創新局，安然因應內外變數，毋負完全執政之付託。