自由廣場》罷工嚇得了誰？

◎ 李道真

一九八一年美國發生航管人員大罷工，當時雷根總統的應變方法是，開除所有非法參與罷工的航管人員。筆者一九八三年到美國進修，對此事有較深入瞭解。記得當時雷根總統是先調動軍方航管人員接手，渡過難關，接著大量招訓航管人員，並嚴拒罷工者復工的要求。幾年前的一則報導指出，經過數十年後，許多罷工的航管人員，尚處於「失業」狀態。不知是不是因為美國政府的鐵腕政策奏效，以後好像沒有再聽到航管人員罷工事件。

十多年前，筆者再到美國進修，很巧地，又遇到飛狗巴士司機發動罷工。飛狗公司效法雷根總統當年做法，開除罷工者，並且立刻進用新的司機。筆者記得的電視畫面是，被開除者蛋洗緩緩開出的巴士，但徒勞無功。另外還記得美國大陸航空也有罷工失敗的案例。

筆者無意要求政府嚴懲台鐵罷工員工，但是希望政府不再凡事瞻前顧後，甚至只會隔空喊話。應該堅定依法行事，一切以全民利益為前提。試想下次過年全國海陸空運輸來個大罷工，蔡英文政權恐將跛腳，甚至提早打包下台。

筆者不熟稔法律，但依據美國對罷工者的斷然處置，深信罷工者應該瞭解有被開除的風險，而不是可以予取予求。政府有照顧勞工的天職，但對無理滋事者，恐應依法究辦，並獎勵犧牲假日默默工作的一群員工。蔡英文政府有做到最起碼的獎勵動作嗎？

蔡政府，請記住，人民授權給妳，不是希望妳當縮頭烏龜、和事老，而是希望看到妳以大眾利益為優先，發揮執行力，勇往直前，大破大立，且不為短暫毀譽所影響。

（作者為成大腦神經外科特聘教授）